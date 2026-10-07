Clima HOY 7 de agosto en Bogotá: ¿en qué localidades lloverá? Último reporte del IDEAM

Durante los últimos días, Bogotá y otras ciudades del país han presenciado fuertes lluvias, esto como respuesta a los problemas climáticos que expertos han alertado durante años.

De acuerdo con el último reporte del IDEAM, Bogotá tendrá este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias, especialmente durante la tarde. Sin embargo, las condiciones del tiempo serán variables durante el día.

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¿En qué localidades de Bogotá lloverá hoy?

Según el pronóstico del IDEAM y el convenio con el IDIGER, las localidades con mayor probabilidad de registrar lluvias durante la tarde son Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

En estos sectores podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

El norte y el occidente de la ciudad tendrán una mayor probabilidad de lluvias desde la mañana, mientras que durante la tarde las precipitaciones podrían extenderse hacia sectores del centro de Bogotá.

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¿A qué hora lloverá en Bogotá este miércoles?

Durante la mañana, se esperan lluvias ligeras y algunas lloviznas, principalmente en zonas del norte y occidente de la capital. La temperatura estará cercana a los 11 °C en las primeras horas.

Para la tarde, el IDEAM pronostica un incremento de las precipitaciones. Las lluvias podrían presentarse en diferentes localidades y alcanzar una intensidad moderada, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

En horas de la noche, la actividad de las lluvias disminuiría de manera gradual. No obstante, todavía podrían registrarse algunas lloviznas y precipitaciones ligeras en sectores del norte y noroccidente, principalmente en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

La temperatura máxima de la jornada podría ubicarse alrededor de los 21 °C.

Recomendaciones ante las lluvias en Bogotá

El pronóstico se presenta en un contexto de aumento de las precipitaciones en diferentes regiones del país. Por esta razón, quienes tengan desplazamientos previstos durante la jornada deberán estar atentos a las condiciones del tiempo, particularmente en horas de la tarde.

Las lluvias también pueden generar cambios rápidos en las condiciones de movilidad y aumentar el riesgo de encharcamientos en algunos sectores.

Por ahora, el principal llamado es a consultar las actualizaciones oficiales del IDEAM y las autoridades distritales antes de salir, especialmente si los desplazamientos se realizarán durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.