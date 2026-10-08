Autoridades emitieron recomendaciones por continuidad de lluvias en Córdoba

Montería

La Dirección Ambiental y de Gestión del Riesgo de Córdoba recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta y adoptar medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas por el IDEAM durante el tránsito de una nueva onda tropical.

“La onda tropical No. 55 se está desplazando hacia el occidente del país, causando condiciones de mayor nubosidad y precipitaciones. Se están presentando lluvias en sectores de Córdoba, con acumulados que podrían ser de moderados a fuertes, acompañados en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos fuertes”, informó la administración departamental.

Recomendaciones

• Revisar y asegurar techos, ventanas y estructuras que puedan desprenderse.

• Limpiar canales, cunetas o desagües para facilitar la evacuación de las aguas lluvias.

• Evitar ubicarse debajo de árboles, postes o estructuras que puedan ocasionar un accidente.

• Durante tormentas eléctricas, permanecer en lugares seguros y desconectar los equipos eléctricos cuando sea posible.

• No cruzar a pie ni en vehículo zonas inundadas, arroyos o corrientes de agua que hayan aumentado su nivel.

• Mantenerse atentos a la información emitida por el IDEAM, la Gobernación de Córdoba, las alcaldías municipales y los organismos de socorro.

• En caso de una emergencia, informar oportunamente a las autoridades y organismos de respuesta de su municipio.

“La Gobernación de Córdoba continuará realizando seguimiento a las condiciones meteorológicas y mantiene la articulación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, con el propósito de fortalecer las acciones de monitoreo, prevención y respuesta”, concluyó la administración departamental.

Hasta el momento, el municipio con mayor afectación por estas condiciones climáticas es Montelíbano, en el sur de Córdoba, donde las autoridades evalúan declarar la calamidad pública por la emergencia que solo en la zona urbana dejó cerca de 300 viviendas destechadas.