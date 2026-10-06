¿Cuándo se espera que sea la temporada de lluvia en Colombia en 2026? Regiones de alerta según IDEAM

De acuerdo con el Ideam, se espera que durante los próximos meses, hasta el mes de diciembre, se presenten precipitaciones en sectores de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander y sur de Bolívar, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha confirmado que durante esta temporada de lluvias, se han concentrado en el norte de la región Pacífica, en el occidente del Caribe y el oriente del Amazonas.

Según el Instituto, durante las últimas horas ya se ha presentado aumento de lluvias en gran parte del país, con precipitaciones ligeras en zonas puntuales de la región insular, piedemonte llanero y sectores del oriente y occidente.

“Se espera que las lluvias y la actividad eléctrica continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días, con variaciones en intensidad y distribución”. Señaló el Ideam.

La presencia de lluvias en las diferentes regiones, no significa que el fenómeno de El Niño haya desaparecido, significa que hay que tener mayor precaución y estar más atento a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el día.

Adicionalmente, en las últimas 24 horas, en regiones cómo el Caribe, Pacífico y Magdalena, se han reportados diferentes inundaciones y/o crecientes súbitas en municipios como Apartadó, Carepa, Mutatá, Turbo, Chigorodó, Necoclí y Turbo (Antioquia). Lo que se espera es que en estos municipios siga lloviendo durante los próximos días.

Otras regiones del país que se espera que se presenten lluvias ligeras y moderadas:

Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Casanare, Caquetá, Guaviare, Vaupés y San Andrés.

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