¿Qué dice la ciencia sobre el estrés en las plantas? Estos son los signos comunes y sus cuidados. Getty Images

Aunque el estrés pueda parecer un término exclusivo para describir el comportamiento humano ante amenazas o situaciones incómodas, el término es también empleado constantemente en el cuidado de las plantas.

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Para la ciencia no se trata propiamente de un concepto novedoso, puesto que, tras décadas de estudios botánicos, se ha logrado comprobar que las plantas también generan respuestas físicas ante escenarios adversos.

¿Cómo funciona el estrés en las plantas?

Las plantas se enfrentan todo el tiempo a circunstancias que les impiden tener un crecimiento adecuado, reproducirse o adquirir los nutrientes necesarios de su entorno.

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Al no poder moverse para evadir estos riesgos, deben hacer frente a los mismos generando respuestas fisiológicas que les permitan, por ejemplo, cambiar su dinámica de crecimiento con raíces más profundas que permitan buscar agua.

La ciencia señala que las plantas pueden enfrentarse a fuentes de estrés abióticas, como la salinidad, sequías, cambio de temperaturas, contaminantes; y bióticas, como los hongos y las plagas.

Pero la reacción es mucho más compleja de lo que parece. Estudios han señalado que pueden tener una especie de “sistema de alerta” que transmite las señales de una afectación al resto de la planta rápidamente, como lo haría un sistema inmune, identificando incluso el tipo de estresor.

Además, varias investigaciones recientes han hallado que las plantas pueden conservar una “memoria” del estrés que han sufrido previamente, para así generar mejores respuestas a futuro.

¿Cuáles son las señales de estrés en las plantas?

Un paper publicado en la revista científica internacional Plants analizó en 2021 los principales síntomas de estrés por sequía en las plantas, los cuales pueden aplicarse también a otras situaciones.

Los signos más comunes y visibles, según el estudio, son:

Hojas enrolladas, marchitas, amarillentas (clorosis) o con bordes quemados.

Caída prematura de flores y hojas.

Ausencia de frutos y flores.

Crecimiento atrofiado.

Pérdida de firmeza con hojas flácidas o caídas (turgencia).

Necrosis (manchas o zonas secas).

Reducción de la biomasa (más pequeña y débil, con menos hojas, tallos y frutos).

Hojas amarillentas con venas verdes (clorosis interveinal).

¿Cómo tratar el estrés en las plantas?

Este mismo estudio e investigaciones posteriores señalan que es posible ayudar a las plantas en situación de estrés con algunos pasos sencillos que permitan evitar escenarios extremos, mejorar las condiciones del suelo e incluso utilizar apoyos de origen natural.

Algunos consejos prácticos a partir del análisis científico son:

Regar de forma correcta: en profundidad y no todos los días, dado que la tierra se debe secar ligeramente entre riegos para fortalecer las raíces y evitar el exceso de agua.

en profundidad y no todos los días, dado que la tierra se debe secar ligeramente entre riegos para fortalecer las raíces y evitar el exceso de agua. Mejorar el suelo: mezclando el compostaje orgánico o sustratos para tener la humedad con la tierra. Esto ayuda a conservar agua y reducir el impacto de la salinidad.

mezclando el compostaje orgánico o sustratos para tener la humedad con la tierra. Esto ayuda a conservar agua y reducir el impacto de la salinidad. Usar microorganismos: Existen bacterias y hongos que se utilizan para ayudar con la absorción de agua y el fortalecimiento en general de las plantas; se pueden conseguir en tiendas de jardinería o viveros.

Existen bacterias y hongos que se utilizan para ayudar con la absorción de agua y el fortalecimiento en general de las plantas; se pueden conseguir en tiendas de jardinería o viveros. Proporcionar sombra o protección: trasladar a las plantas en periodos de calor excesivo o utilizar malla sombra para evitar que las hojas se quemen.

trasladar a las plantas en periodos de calor excesivo o utilizar malla sombra para evitar que las hojas se quemen. Utilizar protectores: En algunos casos es posible aplicar suplementos ricos en potasio o silicio, siempre en dosis bajas.

En algunos casos es posible aplicar suplementos ricos en potasio o silicio, siempre en dosis bajas. Actuar a tiempo: Cualquiera que sea el origen del estrés de la planta, conviene siempre actuar lo antes posible, no bien se tenga noción de los signos antes descritos, para así evitar que los daños sean irreversibles.

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