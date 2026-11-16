Nueva tecnología inteligente para conectar al 75 % de los usuarios de energía en Colombia

El mercado energético en Colombia avanza hacia la modernización de sus redes con el propósito de cumplir los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución 0483 de 2019, las cuales establecen que al menos el 75 % de los usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) deben contar con medidores inteligentes y tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) hacia el año 2030.

Con un universo proyectado de cerca de 21,5 millones de suscriptores en el territorio nacional, los comercializadores y operadores enfrentan el reto de superar los desafíos de costos y regulación que han ralentizado el despliegue efectivo en campo durante los últimos años.

Para lograr este objetivo, Azimut Energía, desarrolló un modem que facilita a los comercializadores la medición de energía de forma remota y la transmisión de datos de consumo, simplificando la integración de múltiples dispositivos de telemedida sin necesidad de desplazamientos continuos al terreno.

Esta tecnología, que ya cuenta con más de 5.000 medidores monitoreados en el país, ha alcanzado una disminución de los costos operativos (OPEX) del 30% frente a módems tradicionales, ya que su estabilidad disminuye la necesidad de visitas al campo.

Simón Urrego, gerente digital de Azimut Energía, explica que contar con esta automatización remota beneficia tanto a las empresas como a los usuarios finales.

“Los operadores de red obtienen herramientas eficientes para programar acciones de control, ejecutar reconexiones a distancia, detectar fallas de manera oportuna y combatir las pérdidas de energía no técnica. Por otro lado, los consumidores acceden a un mayor control sobre su servicio al conocer su consumo eléctrico por horas, lo que facilita la optimización del recurso y la reducción en el valor de la factura”, afirma.

Esto se debe a que a diferencia de los métodos tradicionales que encarecen la operación, este tipo de dispositivos autogestionados permite conectar desde uno hasta un centenar de equipos o sensores para enviar información a la nube en tiempo real.

El sistema de Azimut Energía opera mediante redes celulares 2G, 3G, 4G o cable Ethernet, y cuenta con una entrada digital, que permite instalar un sensor de temperatura o de apertura de gabinete para detectar fraude. Además, está diseñado bajo protocolos estándar como DLMS/COSEM (exigido por la regulación) y Modbus RTU.

Este tipo de infraestructura actúa como un soporte determinante para la transición energética del país, facilitando la integración de recursos distribuidos como paneles solares en techos de hogares y empresas.

Con herramientas que agilizan la telemedida y garantizan la trazabilidad operativa, el sector eléctrico colombiano fortalece su camino hacia la digitalización y el cumplimiento de las metas fijadas para la próxima década.