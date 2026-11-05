En noviembre habrá Superluna llena: Se verá más grande y brillante de lo común ¿Cuándo? Fecha y hora. Getty Images

Los aficionados a la astronomía y los fenómenos celestes tendrán un periodo particularmente interesante en noviembre 2026 con un calendario que incluye varios eventos que serán visibles en Colombia durante todo el mes.

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Entre estos sucesos astronómicos, uno de los más destacados será la Superluna del Castor, la cual ofrecerá vistas majestuosas de nuestro satélite natural y cuyo nombre guarda un significado muy particular en Norteamérica.

¿Qué es una superluna?

Según explica la agencia espacial de Estados Unidos, NASA, una superluna ocurre cuando el periodo de luna llena coincide con la aproximación más cercana de su órbita elíptica a la Tierra, en el punto conocido como perigeo.

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Esto produce que el satélite se vea ligeramente más grande y más brillante que en una típica luna llena. De acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, durante dicho escenario la Luna se ve hasta un 8 % más larga y un 16 % más brillante.

¿Cuándo se puede ver la superluna de noviembre en 2026?

La próxima superluna que se espera en noviembre de 2026 es la Superluna del Castor, la cual ofrecerá vistas únicas del astro que ha cautivado a los humanos desde los albores de la civilización.

Así las cosas, el próximo 24 de noviembre es la fecha para la Superluna del Castro, la cual tendrá su momento exacto cerca de las 9:53 a. m. en hora colombiana. Sin embargo, su efecto se podrá observar las noches del 23, 24 y la madrugada del 25 de noviembre al salir por el este después del atardecer.

Aunque fuentes especializadas señalan que el efecto podrá ser visto incluso sin telescopio, es fundamental para quienes deseen apreciarlo en su magnitud ubicarse en zonas que tengan un horizonte despejado y poca contaminación lumínica.

¿Por qué se llama Superluna del Castor?

En Norteamérica, la Superluna del Castor se presenta unos días antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, convirtiéndose en la última luna llena del otoño.

Se le llama Superluna del Castor porque recuerda el periodo del año en el que estos roedores comienzan a refugiarse en sus famosos diques, acumulando la comida suficiente antes de la llegada del invierno.

¿Qué otros eventos astronómicos se verán en Colombia en noviembre?

Además de la Superluna del Castor, en Colombia se verán los siguientes fenómenos astronómicos durante noviembre de 2026:

Del 4 al 5 de noviembre: lluvia de meteoros Táuridas del Sur.

lluvia de meteoros Táuridas del Sur. Del 11 al 12 de noviembre: lluvia de meteoros Táuridas del Norte.

lluvia de meteoros Táuridas del Norte. 15 y 16 de noviembre: conjunción de Marte y Júpiter, que se verán más cercanos.

conjunción de Marte y Júpiter, que se verán más cercanos. Del 17 al 18 de noviembre: lluvia de meteoros Leónidas.

lluvia de meteoros Leónidas. 30 de noviembre: agrupamiento de la Luna, Júpiter, Marte y Régulo (Alfa Leonis).

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