Borrador de MinAmbiente cambiaría reglas de licencias ambientales: podría o no incluir a comunidades

Caracol Radio conoció en primicia el borrador de decreto del Ministerio de Ambiente que permitiría evaluar proyectos de licenciamiento ambiental mientras se adelanta la consulta previa con comunidades étnicas.

La propuesta elimina el requisito de presentar un certificado sobre la presencia de estas comunidades para solicitar la licencia y contempla reactivar trámites suspendidos.

La licencia no podrá otorgarse hasta que se determine si procede la consulta previa y, de ser así, se agote el proceso.

Noticia en desarrollo...

Esto dice el borrador de decreto del Ministerio de Ambiente

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: