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09 oct 2026 Actualizado 22:57

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Borrador de MinAmbiente cambiaría reglas de licencias ambientales: podría o no incluir a comunidades

La propuesta elimina el requisito de presentar un certificado sobre la presencia de estas comunidades para solicitar la licencia y contempla reactivar trámites suspendidos.

Consulta Previa. Foto: Gobernación de Nariño.

Consulta Previa. Foto: Gobernación de Nariño.

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Caracol Radio conoció en primicia el borrador de decreto del Ministerio de Ambiente que permitiría evaluar proyectos de licenciamiento ambiental mientras se adelanta la consulta previa con comunidades étnicas.

La propuesta elimina el requisito de presentar un certificado sobre la presencia de estas comunidades para solicitar la licencia y contempla reactivar trámites suspendidos.

La licencia no podrá otorgarse hasta que se determine si procede la consulta previa y, de ser así, se agote el proceso.

Noticia en desarrollo...

Esto dice el borrador de decreto del Ministerio de Ambiente

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Alisson Torres Herrera

Alisson Torres Herrera

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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