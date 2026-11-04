IDEAM anunció tiempo seco en gran parte de Colombia: Probabilidad lluvias esta semana y pronóstico

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En el boletín más reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), reportó que gran parte de Colombia, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presentó un cielo despejado y parcialmente nublado durante el 3 de noviembre. Sin embargo, el boletín también advierte lluvias moderadas y fuertes, que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, en diferentes sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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¿Dónde hay probabilidad de lluvias esta semana?

Aunque el IDEAM indica que el tiempo seco será predominante en varias zonas del territorio nacional, la entidad identificó ciertos lugares con probabilidad de precipitaciones o lluvias para la semana del martes 3 de noviembre al 6 de noviembre, de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre:

Lluvias fuertes: Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño.

Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño. Lluvias ligeras a moderadas: Norte y sur de Córdoba, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, piedemonte de Arauca y Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Amazonas y diferentes zonas de la Orinoquía y la Amazonía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Norte y sur de Córdoba, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, piedemonte de Arauca y Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Amazonas y diferentes zonas de la Orinoquía y la Amazonía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tiempo seco: Huila, oriente de Cundinamarca y el sur de Boyacá y Nariño.

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Miércoles 4 de noviembre:

Lluvias fuertes: Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, subregión del Catatumbo, norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó y Nariño.

Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, subregión del Catatumbo, norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó y Nariño. Lluvias ligeras a moderadas: Piedemonte de Casanare y sectores de Putumayo y Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sectores de La Guajira, Atlántico, norte de Bolívar, sur de Santander, Caldas, Quindío, Boyacá, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, sur del Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, piedemonte de Arauca, Meta, Vichada, piedemonte de Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Piedemonte de Casanare y sectores de Putumayo y Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sectores de La Guajira, Atlántico, norte de Bolívar, sur de Santander, Caldas, Quindío, Boyacá, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, sur del Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, piedemonte de Arauca, Meta, Vichada, piedemonte de Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés. Tiempo seco: Sectores de Arauca, Casanare, oriente de Cundinamarca y sur de Boyacá.

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Jueves 5 de noviembre:

Lluvias fuertes: Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Norte de Santander, sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Norte de Santander, sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Lluvias ligeras a moderadas: Casanare, Meta, Putumayo, Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, Boyacá, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, Tolima, Huila, piedemonte de Arauca, Vichada, Guaviare, piedemonte de Caquetá, Guainía y Vaupés.

Casanare, Meta, Putumayo, Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, Boyacá, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, Tolima, Huila, piedemonte de Arauca, Vichada, Guaviare, piedemonte de Caquetá, Guainía y Vaupés. Tiempo seco: Piedemonte de Casanare, sur de Boyacá, oriente de Cundinamarca y Putumayo.

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Viernes 6 de noviembre:

Lluvias fuertes: Sectores de Antioquia, Chocó, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander y el occidente de Cauca y Nariño; también se observan núcleos en el piedemonte llanero.

Sectores de Antioquia, Chocó, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander y el occidente de Cauca y Nariño; también se observan núcleos en el piedemonte llanero. Lluvias ligeras a moderadas: Sectores del oriente y sur de la Amazonía y áreas de la Orinoquía, norte, centro y occidente del país. sectores del Caribe central y sur, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y áreas de la región Andina.

Sectores del oriente y sur de la Amazonía y áreas de la Orinoquía, norte, centro y occidente del país. sectores del Caribe central y sur, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y áreas de la región Andina. Tiempo seco: En el resto del país.

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¿Cuáles serán las ciudades más calurosas entre el 3 y el 6 de noviembre?

Según lo informado por el IDEAM, estas son algunas de las temperaturas máximas estimadas para esta semana:

Martes 3 de noviembre: Neiva, cerca de 36.5 °C; Cúcuta y Puerto Carreño, 36 °C.

Neiva, cerca de 36.5 °C; Cúcuta y Puerto Carreño, 36 °C. Miércoles 4 de noviembre: Neiva, Cúcuta y Puerto Carreño: cerca de 36 °C; Yopal con 34 °C.

Neiva, Cúcuta y Puerto Carreño: cerca de 36 °C; Yopal con 34 °C. Jueves 5 de noviembre: Yopal y Puerto Carreño: 36 °C; Neiva y Cúcuta: 35 °C.

Yopal y Puerto Carreño: 36 °C; Neiva y Cúcuta: 35 °C. Viernes 6 de noviembre: Cúcuta y Neiva, entre 33 y 37 °C; Yopal y Riohacha, entre 31 y 35 °C. En Bogotá, máximas entre 18 y 22 °C.

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Pronóstico del clima martes 4 de noviembre

El pronóstico entregado por el IDEAM para las principales ciudades de Colombia este 4 de noviembre de 2026, es el siguiente:

Bogotá D. C.: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Santiago de Cali: Mayormente nublado a nublado.

Mayormente nublado a nublado. Medellín: Mayormente nublado a nublado.

Mayormente nublado a nublado. Pereira: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Barranquilla: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Cartagena de Indias: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Bucaramanga: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Santa Marta: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Tunja: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Pasto: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Villavicencio: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. San Andrés: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Montería: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Sincelejo: Mayormente nublado a nublado.

Mayormente nublado a nublado. Valledupar: Parcialmente a mayormente nublado.

Parcialmente a mayormente nublado. Leticia: Parcialmente a mayormente nublado.

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