Chile envía ayuda humanitaria a Colombia para afrontar los incendios forestales

SANTIAGO, CHILE - MAY 28 - Chilean Foreign Minister Francisco Perez Mackenna. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El gobierno chileno informó este miércoles de la entrega de ayuda humanitaria a Colombia desde el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza para hacer frente a los graves incendios que han afectado a más de 92.000 hectáreas de bosques y cultivos en ese país en los últimos meses.

“Las relaciones diplomáticas entre Chile y Colombia han sido históricamente estrechas, caracterizadas por un espíritu de cooperación y diálogo permanente. Cada vez que un país hermano como Colombia nos necesite, estaremos ahí para apoyarlo”, afirmó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

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Los recursos enviados, detalló la Cancillería, permitirán apoyar el fortalecimiento de las capacidades operativas para la preparación y respuesta ante este tipo de emergencias, mediante la dotación de equipos de protección personal para cinco cuadrillas, cada una compuesta por siete bomberos.

Camisa, pantalón especial, botas, casco, guantes, gafas y protección para la cabeza y el cuello son parte de los equipos facilitados por Chile, además de herramientas especializadas.

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Según la Cancillería chilena, la donación también contempla la adquisición de tres drones DJI Mavic 3 Thermal, que permitirán fortalecer el monitoreo, identificar puntos calientes, reconocer áreas afectadas y generar información geoespacial para apoyar la toma de decisiones durante las emergencias.

La donación permitiría, además, otorgar certificación RAC 100 a seis bomberos, para la operación de estos drones, con la regulación aeronáutica colombiana.

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El Fondo Chile es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia Chilena de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AGCID) que desde 2011, además de entregar ayuda humanitaria a distintos países ante diversas catástrofes, ha apoyado la implementación de casi un centenar de proyectos de cooperación que han contribuido al desarrollo de países en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, África y Asia Pacífico.

Según diversos estudios, el actual fenómeno climático de El Niño puede ser el más intenso registrado desde 1950 y es probable que se prolongue hasta 2027.

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Producto de su desarrollo, que tiene un alcance global debido a un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones, amplias zonas de Colombia reciben menos lluvia y sufren más calor de lo normal.

De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, los incendios han afectado más de 120.000 hectáreas de cultivos y sistemas productivos.

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