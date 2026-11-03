La IA llega a los consultorios para liberar a los médicos del papeleo ¿De qué se trata?

La documentación clínica representa una carga significativa en la jornada médica. Estudios internacionales, como uno publicado en Annals of Internal Medicine, señalan que los profesionales pueden dedicar hasta dos horas a tareas administrativas por cada hora de atención directa. Esta sobrecarga documental contribuye significativamente al síndrome de burnout, un fenómeno que afecta a cerca de la mitad de los médicos en Colombia, donde el potencial de impacto es alto debido a una comunidad de más de 137.700 profesionales de la salud.

Para abordar este desafío, la evidencia científica ya respalda el uso de nuevas tecnologías. Un ensayo clínico publicado en NEJM AI (2025) en UCLA Health demostró que los asistentes de documentación basados en inteligencia artificial reducen en un 10% el tiempo dedicado a redactar notas clínicas, además de mejorar los indicadores de agotamiento y carga de trabajo en los entornos evaluados.

En América Latina, la plataforma colombiana Telepatía lidera la adopción de estas herramientas, registrando más de 10.000 médicos usuarios y 2,6 millones de consultas documentadas. Su sistema escucha la atención médica y genera notas clínicas estructuradas automáticamente; de hecho, dos de cada tres notas creadas recientemente fueron aceptadas por los doctores sin modificaciones, optimizando los flujos de trabajo en instituciones como la Fundación Santa Fe, Keralty, Colsubsidio y Virrey Solís.

Además de la transcripción, la plataforma incorpora Telepatía Intelligence, un copiloto clínico que ofrece soporte en diagnósticos, dosis y análisis de riesgos basados en evidencia. Según Tomás Giraldo Hinestroza, cofundador de la compañía, estas herramientas asumen el trabajo mecánico sin reemplazar el juicio clínico ni la relación médico-paciente. Actualmente, la plataforma opera en cinco países de la región y ha abierto cupos gratuitos limitados para médicos independientes, impulsando el debate sobre la validación e integración de la IA en la salud.