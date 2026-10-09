Eduardo Emilio Vilarete y su vínculo especial con Bucaramanga

El fútbol colombiano despide a Eduardo Emilio Vilarete Fernández, uno de los delanteros recordados de su generación y un nombre que quedó ligado a la historia del Atlético Bucaramanga y su afición. El exfutbolista samario falleció hoy viernes 9 de octubre, a los 73 años, dejando más de 200 goles en su trayectoria profesional y recuerdos imborrables entre los hinchas de los equipos que defendió.

Su historia con el conjunto leopardo comenzó en 1973, cuando llegó a Bucaramanga después de pasar por las divisiones menores de Millonarios. Una oportunidad que terminó marcando su carrera y su relación con la capital santandereana, donde vivió algunas de las etapas más importantes de su recorrido deportivo.

En las últimas entrevistas a medios locales de la región Vilarete siempre recordaba con gratitud al club que le abrió las puertas del fútbol profesional y saludaba con especial cariño a los periodistas que le siguieron sus pasos, a sus antiguos compañeros y la afición.

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Sus palabras reflejaban el significado que tuvo el equipo santandereano en su vida deportiva. Aunque defendió otras camisetas y alcanzó importantes logros en el fútbol colombiano, Bucaramanga fue el lugar donde comenzó su camino profesional y donde terminó su última etapa en el país, en 1989.

La memoria de una de las nóminas más recordadas: la de los años 70

Al recordar al Atlético Bucaramanga de 1975, Vilarete siempre evocaba una nómina en la que compartió con figuras como Alfredo Arango, Papo Flórez y Guillio. De aquella época conservaba anécdotas que mostraban la conexión entre los jugadores y una afición que celebraba anticipadamente las jugadas que conocía de memoria.

Vilarete también reflexionó sobre las posibilidades de aquel equipo de pelear por el tan anhelo título. A su juicio, pese a la calidad de sus integrantes, les hicieron falta más jugadores de nivel para tener mayores alternativas durante el campeonato.

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Los goles que siguen en el recuerdo

Su capacidad goleadora fue una de las características que marcaron su carrera. Siempre que se le preguntaba sobre sus goles con el Atlético Bucaramanga, calculó que había anotado entre 70 y 75 goles con el equipo. También señalaba que, según las estadísticas que conocía, había marcado cerca de 159 tantos en el fútbol colombiano y superado los 200 al sumar toda su trayectoria.

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Una despedida que también enluta a Bucaramanga

Aunque nació en Santa Marta, Eduardo Emilio Vilarete construyó una parte fundamental de su historia deportiva en Bucaramanga. Su paso por el equipo ‘leopardo’, sus goles y los recuerdos que compartió con la afición lo convirtieron en uno de los nombres asociados a una época significativa del club.

Dejó recuerdos entre quienes compartieron con él, uno de ellos es Orlando Morales Silvia, conocido en el fútbol santandereano como ‘Pocheche’, quien recordó la amistad que construyeron desde la llegada del delantero a la ciudad y las visitas que hacía para reencontrarse con sus amigos.

“Se nos fue un gran amigo, un gran ser, un hombre figura del fútbol en Colombia y, sobre todo, en Atlético Bucaramanga. Eduardo Emilio Vilarete, goleador, quería mucho a Bucaramanga. Desafortunadamente se nos fue, pero bueno, es el camino que nos toca a todos”, expresó Morales Silvia.

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‘Pocheche’ recordó que conoció a Vilarete cuando llegó con la selección Magdalena y enfrentó a la selección Santander, antes de ser fichado por el Atlético Bucaramanga. Desde entonces construyeron una amistad que se mantuvo a través de los años. Según contó, el exdelantero disfrutaba regresar a la ciudad, compartir con sus amigos, contar chistes y participar en los encuentros de las estrellas del fútbol santandereano que se realizaban cada 29 de diciembre.

Entre las historias que conserva, recordó una serenata que organizaron para una mujer en el barrio Diamante. Vilarete invitó a varios jugadores a acompañarlo y, cuando llegaron a la vivienda y comenzaron a tocar, la situación tomó un rumbo inesperado: en lugar de salir la mujer a quien buscaban, apareció su esposo armado, por lo que todos tuvieron que salir corriendo.

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También evocó las ocasiones en las que tuvo que ayudar a su amigo en medio de situaciones difíciles y las reuniones que compartieron durante aquellos años la ‘ciudad bonita’. Eran momentos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en anécdotas que hoy adquieren un valor especial para quienes lo conocieron fuera de las canchas.

“Hay muchas anécdotas bonitas con él. Era risueño, iba a echar chistes y, como todo costeño, tenía esa alegría. Queremos que mi Dios lo tenga en su santa gloria”, concluyó.

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Su familia confirmó su fallecimiento este viernes y anunció que las exequias se realizarán en Ibagué, mientras que posteriormente se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal.

Su historia queda ligada a las páginas del fútbol colombiano, pero también a la memoria de una ciudad como Bucaramanga donde encontró una oportunidad, construyó una parte de su legado y se ganó un lugar entre los nombres que los hinchas del ‘leopardo’ nunca olvidarán.