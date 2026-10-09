Delincuentes saquearon viviendas de un conjunto residencial de Piedecuesta, Santander

Preocupación entre los habitantes de un conjunto residencial en Piedecuesta por el robo a viviendas. Dos casas de un conjunto del reconocido sector del Río de Hato fueron saqueadas por delincuentes que, según las primeras versiones, se llevaron más de 60 millones de pesos entre dinero y objetos de valor.

El hurto ocurrió en horas de la noche y llamó la atención de las víctimas porque el conjunto residencial cuenta con vigilancia privada y cámaras de seguridad. Sin embargo, los responsables habrían ingresado al lugar sin que, aparentemente, fueran detectados por los encargados de la seguridad.

De acuerdo con la información conocida, los delincuentes habrían accedido por una zona verde protegida con tubos de hierro y, una vez dentro de las viviendas, se llevaron joyas, cámaras, computadores y otros elementos de valor.

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Una de las víctimas relató la sorpresa que se llevó al encontrar su casa completamente saqueada. “La Policía abrió una puerta y, para sorpresa nuestra, habían hurtado todos nuestros elementos. La casa quedó vacía; la casa de los vecinos, la que quedaba al lado, también quedó totalmente vacía. Se llevaron joyas, cámaras, computadores y elementos de valor”, manifestó el afectado.

Cuestionan los controles de seguridad

Uno de los aspectos que más inquieta a los residentes es que, al parecer, los delincuentes ingresaron después de las ocho de la noche, cuando todavía había movimiento de personas en el conjunto residencial.

Las víctimas cuestionaron que, pese a la presencia de vigilantes y cámaras, no se hubieran advertido movimientos sospechosos. También señalaron que el personal de seguridad les habría indicado que realizó sus rondas, pero no escuchó nada extraño.

Los afectados pidieron explicaciones sobre las condiciones en las que ocurrió el hurto y esperan que tanto la administración del conjunto como la empresa encargada de la vigilancia respondan por lo sucedido.