Cinco municipios de Santander celebran sus ferias y fiestas durante este fin de semana

Santander vive un fin de semana de ferias y fiestas desde el 9 al 12 de octubre en cinco de sus municipios, con actividades que buscan promover las tradiciones locales, dinamizar la economía y fortalecer el turismo en las diferentes municipios del departamento.

La programación incluye desfiles, comparsas, alboradas, musicales, muestras artesanales y gastronómicas, así como encuentros culturales que destacan las costumbres y los productos representativos de cada territorio.

Cristina Abaunza, Secretaria de Cultura y Turismo de Santander, explicó “ En el municipio de Barichara pues sigue siendo uno de los municipios ancla para nosotros en los santandereanos en términos de turismo y ellos tienen una amplia oferta en en en estas ferias, tienen Alboradas, tienen un mercado artesanal, tienen Carranga al Parque, tienen un festival de danzas, la sinfónica, ya la Verbena Popular como tal. Entonces, pues todos muy invitados a a conocer cada uno de nuestros territorios”

Las actividades deportivas y recreativas también hacen parte de la agenda, con competencias, cabalgatas, encuentros para las familias y espacios de integración comunitaria que permiten visibilizar el trabajo de productores, emprendedores y comerciantes de la región.

La música será uno de los principales atractivos de las celebraciones, con conciertos, verbenas populares y presentaciones de agrupaciones de distintos géneros en los municipios.

Estas festividades representan una oportunidad para que habitantes y turistas recorran los municipios, conozcan sus tradiciones y participen en actividades pensadas para públicos de diferentes edades.