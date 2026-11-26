Habitantes de los municipios de Molagavita y San José de Miranda llegaron a la Asamblea de Santander para expresar su preocupación por la determinante ambiental relacionada con la protección de bosques secos que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). Según las comunidades, esta medida podría generar restricciones para las actividades agrícolas y ganaderas que representan el sustento de miles de familias campesinas.

La situación fue expuesta durante una sesión ordinaria de la Asamblea Departamental, con el acompañamiento del diputado Jesús Ariza, donde representantes de las comunidades pidieron revisar la iniciativa y evitar que se establezcan restricciones que, aseguran, afectarían la producción de alimentos y el desarrollo rural de la provincia de García Rovira.

Nelson Alfredo Jaime, habitante de Molagavita, explicó que la determinante ambiental tendría impacto en ocho de las 17 veredas del municipio.

“Nos están haciendo el sándwich: por la parte de arriba, ley de páramos y por la parte de abajo, bosques secos por parte de la CAS”, manifestó el vocero, al advertir sobre las restricciones que, según él, podrían acumularse para las comunidades rurales.

Cuestionan recursos destinados al proceso

Uno de los puntos expuestos por los habitantes tiene que ver con los recursos destinados a los estudios y procedimientos relacionados con esta determinante ambiental.

De acuerdo con Jaime, la CAS habría contratado una consultoría por más de 781 millones de pesos y una interventoría por cerca de 117 millones de pesos, para un total aproximado de 898 millones de pesos.

El representante comunitario cuestionó que estos recursos se destinen a un proceso que, desde su perspectiva, podría perjudicar a los campesinos de ambos municipios.

“Son casi mil millones de pesos que se van a gastar para afectar a las comunidades de Molagavita y San José de Miranda”, afirmó.

Campesinos advierten posibles restricciones para producir

El representante comunitario aseguró que las restricciones podrían afectar incluso actividades básicas de las familias campesinas.

“Estas comunidades luego en los predios que tienen un 80 - 100% de preservación no pueden tener ni un pollo, no pueden tener ni un cabro, no pueden tener nada, porque la misma CAS más adelante los va a multar”, señaló.

El vocero también indicó que las actividades agrícolas de estas comunidades son fundamentales para el abastecimiento de alimentos que posteriormente se comercializan en las ciudades y representan el sustento de más de 15.000 familias.

Durante su intervención, hizo un llamado al consejo directivo de la CAS para que revise la medida y tenga en cuenta las condiciones de los habitantes de la provincia.

“Consejo directivo, no le haga ese daño a la provincia de García Rovira. Decimos no a la determinante ambiental porque afecta las condiciones de estas comunidades”, expresó.

Al momento de esta publicación, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) no se ha pronunciado sobre esta situación. Se espera conocer su posición frente al caso.