Alfonso Plata de 82 años, el peatón que murió tras ser arrollado por una moto en Girón, Santander

Un adulto mayor de 82 años murió tras ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Los Caneyes, en el municipio de Girón, Santander. La víctima fue identificada como Alfonso Plata.

El siniestro vial se registró hacia las 7:30 de la mañana de este jueves 8 de octubre, en inmediaciones de la estación de servicio Los Caneyes, en el sentido Girón-Zapatoca. Según la información entregada por las autoridades de tránsito, el hombre no alcanzó a cruzar la vía cuando fue embestido por una motocicleta de 200 centímetros cúbicos.

El director de Tránsito de Girón, Juan Carlos Pinto, explicó que en el accidente resultaron lesionadas las tres personas involucradas, pero el adulto mayor falleció en el lugar.

“Se presenta este lamentable accidente cuando una motocicleta que iba con conductor y tripulante atropella a un adulto mayor, una persona de 82 años, a la altura del barrio La Inmaculada. Cuando se hace el auxilio, desafortunadamente en el sitio fallece el adulto mayor”, señaló el funcionario.

Autoridades hacen llamado a la prevención vial

Tras este hecho, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores y demás actores viales para que circulen con precaución, especialmente en zonas donde hay tránsito frecuente de peatones.

“Siempre hacerle el llamado de atención a los usuarios, a los actores viales, que estemos manejando muy a prevención, que no sabemos en qué momento alguna persona se puede atravesar”, indicó Juan Carlos Pinto.

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El director también advirtió sobre la importancia de tener especial cuidado con los adultos mayores, quienes pueden tener mayores dificultades para cruzar una vía y no necesariamente cuentan con la misma agilidad de otros peatones.

“Venimos trabajando mucho en utilización de senderos peatonales, de pasos peatonales, de puentes peatonales”, agregó. Las unidades de Tránsito de Girón adelantaron los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar los límites de velocidad, mantener la atención en la vía y dar prioridad a la prevención para evitar nuevas tragedias.