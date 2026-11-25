Un hombre fue encontrado sin signos vitales al interior de una mina de carbón en la vereda El Canei, zona rural del municipio de Molagavita, Santander. El hallazgo se reportó durante la tarde del lunes 23 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el comunicado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molagavita, dos unidades operativas se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate y recuperación del cuerpo.

En el sitio también hicieron presencia personal del Puesto de Salud y de la Policía Nacional. Posteriormente, el cuerpo fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Málaga, que quedó a cargo de los actos urgentes y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Las autoridades deberán establecer qué sucedió al interior de la mina.