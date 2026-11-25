Licorera de Santander busca posicionar sus productos durante la temporada decembrina
La Empresa Santandereana de Licores busca ampliar la presencia de sus productos en el mercado. Su portafolio incluye aguardiente de 24 y 29 grados y ron de cuatro años.
La Empresa Santandereana de Licores (ESL) inició la comercialización de sus productos en septiembre, con un portafolio que incluye el Aguardiente Comunero y el Ron Revolución Comunera.
Edgar Pedraza Gómez, gerente de la Empresa Santandereana de Licores, invitó a los consumidores a conocer los productos y respaldar la industria departamental.
“Queremos poner a su consideración, y ya lo tenemos desde septiembre en el mercado, el aguardiente Comunero de 29 y de 24 grados. Este producto ha gustado muchísimo, ha sido muy bien recibido”, aseguró el gerente.
Pedraza también se refirió al ron de la marca y señaló que buscan ampliar su comercialización a medida que los consumidores conozcan el portafolio.
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El portafolio incluye el Aguardiente Comunero en dos presentaciones: una de 24 grados de alcohol, sin azúcar, y otra de 29 grados. También está disponible el Ron Revolución Comunera de cuatro años, referencias con las que la empresa busca ingresar y consolidarse en el mercado regional.
Además de la venta de bebidas, la empresa tiene como propósito generar recursos para el departamento. Según explicó su gerente, las utilidades y transferencias de la entidad están orientadas a contribuir con sectores como la salud y la educación, así como a respaldar la industria y el agro colombiano.
“Esta empresa, a diferencia de las demás empresas licoreras del departamento, es una empresa que apoya directamente con sus utilidades y con sus actuaciones el agro colombiano, la industria colombiana y especialmente la salud y la educación”, afirmó Pedraza Gómez.
De cara a la temporada de fin de año, la Empresa Santandereana de Licores busca ampliar el reconocimiento de sus productos entre los consumidores. Su gerente también hizo un llamado a celebrar estas fechas con responsabilidad y moderación.