La Empresa Santandereana de Licores (ESL) inició la comercialización de sus productos en septiembre, con un portafolio que incluye el Aguardiente Comunero y el Ron Revolución Comunera.

Edgar Pedraza Gómez, gerente de la Empresa Santandereana de Licores, invitó a los consumidores a conocer los productos y respaldar la industria departamental.

“Queremos poner a su consideración, y ya lo tenemos desde septiembre en el mercado, el aguardiente Comunero de 29 y de 24 grados. Este producto ha gustado muchísimo, ha sido muy bien recibido”, aseguró el gerente.

Pedraza también se refirió al ron de la marca y señaló que buscan ampliar su comercialización a medida que los consumidores conozcan el portafolio.

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El portafolio incluye el Aguardiente Comunero en dos presentaciones: una de 24 grados de alcohol, sin azúcar, y otra de 29 grados. También está disponible el Ron Revolución Comunera de cuatro años, referencias con las que la empresa busca ingresar y consolidarse en el mercado regional.

Además de la venta de bebidas, la empresa tiene como propósito generar recursos para el departamento. Según explicó su gerente, las utilidades y transferencias de la entidad están orientadas a contribuir con sectores como la salud y la educación, así como a respaldar la industria y el agro colombiano.

“Esta empresa, a diferencia de las demás empresas licoreras del departamento, es una empresa que apoya directamente con sus utilidades y con sus actuaciones el agro colombiano, la industria colombiana y especialmente la salud y la educación”, afirmó Pedraza Gómez.

De cara a la temporada de fin de año, la Empresa Santandereana de Licores busca ampliar el reconocimiento de sus productos entre los consumidores. Su gerente también hizo un llamado a celebrar estas fechas con responsabilidad y moderación.