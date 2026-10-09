Los precios en la canasta familiar subieron en Santander

Bucaramanga

En Santander también se ha presentado un incremento en los precios de la canasta familiar como frutas, verduras, carnes y otros alimentos que a diario consume la ciudadanía.

Caracol Radio en un recorrido por la plaza de mercado de San Francisco, una de las más tradicionales en Bucaramanga, consultó a vendedores y a compradores sobre la variación de precios que han tenido algunos productos como las verduras, el aguacate, el limón y la yuca.

Cecilia Rincón, una de las vendedoras de la plaza, indicó que “los cítricos han estado costosos. El limón Tahití, el limón criollo, extremadamente costoso. La papa amarilla tuvo un una baja esta semana un poquito porque también estuvo costosa. La cebolla cabezona blanca también bajó. Y hay muchos productos que estaban costosos, pero pues es relativamente un día suben uno, otro día suben bajan otros. Y así pues nosotros tratamos de mantener el equilibrio para tenerle los mejores precios y la mejor calidad ante todo a nuestras clientes”.

Cira Romero es una ciudadana que a diario va a la plaza de mercado para realizar el mercado y aseguró que “los precios están por las nubes” y agregó que antes podía comprar todo lo necesario por $30.000 y que ahora lleva $40.000 y que no es suficiente para comprar todo lo que requiere.

Otro de los productos que han tenido un incremento es la yuca y Martha Marín, vendedora de este alimento, indicó que el bulto lo pueden comprar hasta en $150.000 y que la venta de este ha disminuido en las últimas horas.

Otro de los productos que han subido de precio ha sido el aguacate pues aseguran que desde San Vicente de Chucurí terminó ya la cosecha y ahora solo se puede conseguir aguacate hass.