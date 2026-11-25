El Patinódromo de Real de Minas, en Bucaramanga, avanza en la fase de estudios y diseños para definir las obras que se realizarán en este escenario deportivo. La intervención proyectada contempla la adecuación de las pistas de ruta y circuito, con el propósito de que cumplan la normativa del patinaje y permitan albergar competencias nacionales e internacionales.

El alcalde Cristian Portilla y el secretario de Infraestructura, Carlos Javier Méndez, realizaron la inspección del lugar para conocer el avance de los estudios técnicos, que incluyen análisis de suelos y diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos.

“Nos encontramos en la etapa de los estudios de suelos, arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, para dar cumplimiento a la normativa deportiva del patinaje”, explicó Méndez.

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Además de las pistas reglamentarias, el proyecto contempla la construcción o adecuación de áreas administrativas, baterías sanitarias, parqueaderos y zonas sociales para deportistas, entrenadores y visitantes.

Por el momento, la iniciativa continúa en la etapa de estudios y diseños. Una vez finalizada, se podrán establecer las características y el alcance de las obras para la renovación del Patinódromo de Real de Minas.