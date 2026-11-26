La concejala de Bucaramanga Daniela Torres denunció presuntos hechos de violencia política durante el foro municipal ‘Mujeres Valientes y su Rol Político’, realizado el 24 de noviembre en Neomundo. La cabildante aseguró que le bajaron el volumen al micrófono y posteriormente se lo retiraron cuando cuestionó la participación de uno de los ponentes del evento.

La controversia se originó por la participación como ponente de Iván Darío Torres, exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. La concejala cuestionó que fuera uno de los protagonistas de la agenda, al considerar que el encuentro debía priorizar las experiencias y voces de las mujeres que participan en política, especialmente de quienes han sido elegidas por voto popular.

Torres también puso en duda la pertinencia de que el exfuncionario hablara sobre liderazgo femenino. Además, señaló que su participación podría tener un trasfondo político y convertirse, según su cuestionamiento, en un espacio de promoción de una eventual candidatura cercana al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, con recursos públicos destinados a este tipo de actividades.

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Durante el evento, la concejala aseguró a Caracol Radio que pidió explicaciones sobre los criterios utilizados para seleccionar a los ponentes y cuestionó por qué no fueron invitadas mujeres elegidas por voto popular en Bucaramanga y Santander.

“Me fueron bajando el volumen hasta que finalmente le bajaron por completo el volumen del micrófono, luego me quitaron el micrófono y terminé siendo víctima de violencia política en un foro que busca erradicar la violencia política”, manifestó Daniela Torres.

La cabildante también aseguró que algunas asistentes se acercaron a expresarle inconformidad con la organización del encuentro. Según su relato, varias mujeres le habrían dicho que asistieron porque se lo solicitaron desde sus lugares de trabajo. Torres indicó que no revelaría sus identidades.

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Anunció posibles acciones ante la Procuraduría

Tras lo ocurrido, Daniela Torres anunció que, junto con su equipo de trabajo, estudia presentar acciones preventivas y disciplinarias ante la Procuraduría, para que se revisen las circunstancias en las que se desarrolló el foro, la selección de los participantes y el uso de los recursos públicos destinados a su realización.

El foro ‘Mujeres Valientes y su Rol Político’ fue convocado por la Alcaldía de Bucaramanga para abordar las barreras que enfrentan las mujeres en los espacios de participación y decisión. La actividad se enmarcó en las medidas municipales para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, adoptadas mediante el Acuerdo 055 del 23 de diciembre de 2025, de autoría de Daniela Torres.