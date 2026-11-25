La Alcaldía de Bucaramanga anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de una persona ocurrido en el barrio Ricaurte.

De acuerdo con el anuncio del alcalde Cristian Portilla, el crimen se registró en la calle 61 con carrera 15. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantan labores de investigación para establecer quiénes participaron en el ataque y dar con su paradero.

El mandatario indicó que personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía revisa las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad para obtener información que permita identificar a los responsables.

“Ofrecemos hasta 30 millones de pesos por la información que nos conduzca con la captura de estos bandidos que acabaron con la vida de una persona”, señaló Portilla al anunciar la recompensa.

La Administración Municipal pidió a la ciudadanía suministrar información que contribuya al esclarecimiento del homicidio y permita avanzar en la captura de los responsables.