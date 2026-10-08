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Nos libramos porque éramos muy famosos: Claudio Narea sobre Los Prisioneros y la dictadura en Chile

Para hablar de su presentación en el trigésimo aniversario del festival Rock al Parque, Claudio Narea, miembro cofundador de la icónica banda chilena Los Prisioneros, estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio.

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Narea, quien fue guitarrista, compositor e integrante clave de Los Prisioneros, contó qué le espera al público bogotano durante el show en el parque Simón Bolívar, en el que el protagonismo lo tendrán temas tan recordados como ‘El baile de los que sobran’ o ‘¿Por qué no se van?’.

¿Claudio Narea se presenta como Los Prisioneros en Rock al Parque?

Claudio Narea aclaró que no se presenta propiamente como Los Prisioneros, pese a que su repertorio está compuesto en gran parte por canciones de la banda, y recalcó que “hace por lo menos 20 años no hay conciertos de Los Prisioneros”.

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El músico adelantó que, además de las canciones clásicas de su antigua banda, tocará algunas de las composiciones de su proyecto actual, con el que está a punto de publicar un EP, producido por el reconocido Alain Johannes.

¿Cómo lograron Los Prisioneros sobrevivir durante la dictadura en Chile?

Claudio Narea habló de los 40 años de ‘Pateando piedras’, uno de los discos más recordados de Los Prisioneros y de lo que significó en su momento, tanto para la experimentación musical como para la crítica social que hacía parte de sus letras.

“Había una represión grande, por ejemplo, haber ido caminando por la calle tranquilamente y de repente aparecen militares por acá, militares por allá, y te suben a un bus y ahí te quedas preso un rato, te llevan a una comisaría; ese tipo de situaciones pasaban. (...) todos éramos sospechosos los que caminábamos por la calle”, relató.

Sin embargo, el artista destacó que Los Prisioneros tuvieron la oportunidad de salir bien librados de estas circunstancias dada la popularidad que habían acumulado desde muy jóvenes.

“Nos libramos, yo creo, porque éramos muy famosos ya, entonces hacernos algo hubiera sido muy criticado. Ya cuando sacamos el ‘Pateando piedras’, éramos muy famosos; no teníamos dinero porque lo gastábamos en instrumentos (...), pero no fue tan grave en nuestro caso.

¿Cuándo toca Claudio Narea en Rock al Parque?

Claudio Narea se presenta el domingo 11 de octubre de 2026 en Rock al Parque 2026, en el escenario Plaza. El horario del concierto será desde las 16:15 hasta las 17:05.

En ese mismo escenario será el esperado cierre de Mon Laferte a partir de las 21:30.

Escuchar la entrevista completa:

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