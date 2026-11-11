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“Aún hay mucho trabajo por hacer fuera de las grandes ciudades”: experto sobre uso de Bre-B

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Julian Fernández, economista y profesor asistente de Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó el panorama financiero en Colombia y advirtió que, a pesar del éxito de las plataformas digitales en las ciudades, “hay un trabajo pendiente todavía” en materia de educación digital.

De acuerdo con el economista, la realidad cambia drásticamente al salir de las grandes capitales: “cuando ella sale de la ciudad y se va a un lugar, a un pueblo... esto no es el caso. Ya todavía no te reciben en la tienda del pueblo... Con facilidad no te reciben por Bre-B, pues ahí todavía hay gente que no tiene ni celular”.

Para Fernández, “la combinación de tecnología y bancarización, pues, complica un poco el asunto”, lo que exige más esfuerzos en zonas con menor conectividad.

Señaló que el temor al fraude y a las estafas digitales sigue siendo una de las principales barreras para la adopción masiva de este tipo de tecnología en el campo.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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