Rock al Parque celebra sus 30 años con nuevas experiencias y una mirada a su historia

En A Vivir que son dos días, María Claudia Parias, directora del Idartes, habló sobre lo que será esta celebración y sobre lo que ha significado Rock al Parque para Bogotá. Para esta edición, el festival tendrá por primera vez una cuarta tarima, que permitirá la presentación de 22 agrupaciones. En total, serán más de 80 agrupaciones y músicos los que pasarán por los escenarios durante los tres días.

Para Parias, llegar a tres décadas va mucho más allá de hablar de música. La directora recordó que el festival nació en un momento en el que las juventudes encontraron en el rock una forma de expresar sus inconformidades y las situaciones sociales de los barrios y del entorno urbano de Bogotá.

Con el paso de los años, ese espacio también permitió conectar las escenas locales con el mundo internacional del rock. Además, se convirtió en un lugar para encontrarse alrededor de diferentes géneros y formas de vivir la música.

La celebración también tendrá una mirada hacia la historia del festival. El 8 de octubre se inaugurará en la Biblioteca Virgilio Barco la exposición “El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque”, una propuesta que reúne el trabajo de personas vinculadas a las ciencias sociales, la historia y el diseño.

A esto se sumará una exposición del Archivo de Bogotá llamada “Rock y Rolo”, dedicada a las bandas bogotanas y a la escena rock de las localidades, que permanecerá durante un año. También se prepara un box set con postales, afiches y una producción discográfica con canciones de bandas locales que fueron seleccionadas para el festival.

Otro de los espacios será el Foro Internacional de Periodismo de Rock, que se realizará el 8 y 9 de octubre en la Biblioteca Virgilio Barco. Allí se reunirán periodistas, fotógrafos y productores audiovisuales de Colombia, Argentina, España, México y Venezuela para conversar sobre cómo ha cambiado el cubrimiento del rock y de la música con los nuevos medios y las plataformas digitales.

Así, Rock al Parque llega a sus 30 años no solo con una nueva edición del festival, sino también con diferentes espacios para recordar lo que ha significado este encuentro para Bogotá y para quienes han crecido junto a su música.