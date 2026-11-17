En el año 2020 durante la temporada de huracanes que se formó en el atlántico, el Huracán Iota de categoría 5 llegó a suelo colombiano azotando las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Este huracán causó que se perdiera la comunicación total con la isla durante 20 horas. Se estima que entre el 98 y el 99% de las estructuras de la isla resultaron dañadas o destruidas, incluidos los edificios construidos en el siglo XV. Todos los hogares de la isla sufrieron daños, con un 80% destruido.

En el marco de los 6 años del paso de esta tragedia, en el programa Dos Puntos se habló con Aileen Ortiz, habitante de Providencia, quien dio más detalles de lo que ha sucedidos con la reconstrucción, entre otros.

Reconstrucción:

La habitante de la Isla indicó que para nadie es un secreto que los gobiernos han tenido una deuda histórica con la Isla, agregó que no debería afectar el hecho de estar lejos de la centralidad del país con trabajar por la comunidad.

“Si bien es cierto, en parte estamos muy agradecidos, pues la mayoría hoy contamos con viviendas, en el caso de que tuviéramos nosotros que reconstruir nuestras propias viviendas, al sol de hoy quizás el 20% pudiese tener la posibilidad de reconstruir por sí solas sus viviendas. Entonces, hay como un respiro al saber que hoy son 1.800 viviendas que se reconstruyeron entre viviendas nuevas y viviendas que se hicieron algunos arreglos”, confirmó que en este momento ya están preparados para futuros eventos.

Indicó que hay preocupación por saber qué tan seguras son las casas que se construyeron. Comentó que hubo una reunión con el Ministerio de Vivienda y la comunidad para entender cómo funciona el tema del clima, los vientos y las lluvias en la isla.

“Lo primero que se recomendó fue que la fachada debía respetar la arquitectura, en principio las viviendas deberían tener la cocina, una habitación y un baño, todo en concreto, pero en medio del afán del presidente de decir que en 100 días iba a reconstruir a la isla, se empezó a construir viviendas que no estaban acorde a lo que ya una parte de la comunidad le había sugerido al gobierno nacional”, puntualizó Ortiz.

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¿Qué hace falta 6 años después del paso del Huracán?

La habitante de Providencia afirmó que lo más preocupante es que seis años después del paso del Huracán, las viviendas no cuentan con un solo refugio que haya sido construido en medio de la recuperación de la isla.

No se tiene un hospital de segundo nivel, se encuentra en fase de planificación, “para nosotros es difícil ver que los avances se están haciendo en reuniones, pero no en ejecución”.

Agregó que en estos momentos aún hay niños que están estudiando en escuelas provisionales.

Logros:

Al día de hoy, la isla cuenta con una lancha ambulancia que permite hacer traslados de emergencia.

que permite hacer traslados de emergencia. También se logró la extracción de más de 50.000 metros cúbicos de residuos, aunque todavía hay residuos por retirar.

aunque todavía hay residuos por retirar. En ejecución se encuentra el Parque solar, un proyecto que vincula al ministerio de Minas y Energías y Ecopetrol.

un proyecto que vincula al ministerio de Minas y Energías y Ecopetrol. Además se está empezando la reconstrucción de la Plazoleta que para nosotros es un espacio emblemático donde la comunidad se reúne.

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