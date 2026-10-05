Estudio reveló aumento de accidentes en patineta eléctrica: ¿cuáles son las lesiones más frecuentes?

En diálogo con Dos Puntos, el médico Jorge Rojas, quien es jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe, se pronunció sobre los resultados del primer estudio realizado en Latinoamérica sobre el uso de patinetas eléctricas como medio de transporte en ciudades como Bogotá.

Dicho estudio, realizado por la Santa Fe y siendo el primero de este tipo realizado en Latinoamérica, fue elaborado por un equipo médico que revisó 190 casos de lesiones asociadas al uso de la patineta eléctrica entre adultos, ocurridas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Entre las lesiones más frecuentes se encontraron fracturas, luxaciones y traumatismos que, en algunos casos, requirieron cirugía u hospitalización.

Entre los hallazgos revelados por el estudio se conoció que, en un periodo de un año, los casos aumentaron en un 50%. Además, la mitad de los pacientes sufrieron una fractura en estos accidentes.

Al respecto, Rojas aseguró que es importante alertar a las personas acerca de los riesgos del uso de las patinetas eléctricas como medio de transporte, pues reconoció que es una alternativa que ofrece ventajas y no se busca satanizarla.

También recomendó a los usuarios de estos vehículos que se informen y comprendan cómo funcionan antes de utilizarlos: “El hecho de tener ruedas tan pequeñas o de ir de pie y no sentado unas particularidades adicionales (…) lo más importante es conducir a una velocidad baja”.