San Victorino se prepara para Navidad: concejal explicó plan para garantizar seguridad y movilidad

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En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, el concejal de Bogotá Elkin Huertas detalló el plan integral de seguridad, movilidad y limpieza que se llevará a cabo en el sector de San Voctorino, en el centro de Bogotá, durante la temporada decembrina.

Tras una mesa de trabajo convocada por el concejal Huertas, en la que participaron comerciantes, autoridades distritales y policía, se acordaron 18 compromisos clave para gestionar el desarrollo de las actividades comerciales en noviembre y diciembre.

Según explicó el concejal, el Distrito incrementó el personal en terreno: “En San Victorino se pasó de cinco a 20 gestores de convivencia en operación”, quienes realizan un seguimiento permanente en contacto directo con los comerciantes para verificar la implementación de las medidas.

También confirmó la recuperación del espacio público en puntos críticos como la calle Sexta con décima, además del retiro de 33 estructuras improvisadas en sectores como Bicentenario y Tercer Milenio.

En materia de seguridad, el concejal confirmó que “se va a garantizar, escúchese muy bien, la cifra de 150 uniformados para el sector”. También se solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá apoyo para instalar un CAI móvil durante la temporada con el fin de disuadir a las bandas criminales y dar respuesta al microtráfico.

“Hay que darle el parte de tranquilidad a la ciudadanía, a decirle que pueden ir con toda la tranquilidad, que se incrementó la presencia de los gestores del orden, pero que además el pie de fuerza va a ser aumentado”, agregó.

En cuanto a la limpieza, el concejal aseguró que se determinó que los agentes de tránsito apostados en puntos estratégicos como la calle 13 y la calle sexta con décima no realizarán retenes de control de documentos.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los operadores de aseo se comprometieron a aumentar la frecuencia de los recorridos de limpieza y a facilitar las labores de carga y descarga.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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