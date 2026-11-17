La Unicef alertó que cada 22 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia
Anna Azaryeva Valente, representante adjunta de Unicef en Colombia, alertó por el aumento del 300% en el reclutamiento de menores y el uso de redes sociales como nueva estrategia de captación
La Unicef alertó que cada 22 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia
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En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, la representante adjunta de Unicef en Colombia, Anna Azaryeva Valente, habló sobre los preocupantes resultados de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Prevención del Reclutamiento organizada en Bogotá, por Suecia, Canadá y Unicef.
Según las cifras reveladas, cada 22 horas, un menor de edad es reclutado por grupos armados ilegales en el país. Esta problemática ha afectado a más de 1.570 menores en los últimos cinco años, regsitrando un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...