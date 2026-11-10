‘Alix’: la película que trata el reclutamiento desde los ojos de una niña de 12 años llega a cines

‘Alix’ es una película producida entre Colombia y Estados Unidos, está dirigida por Ana María Hermida y aborda la problemática del reclutamiento infantil en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

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La directora Ana María Hermida estuvo en el programa Dos Puntos de Caracol Radio hablando sobre este filme y su significado.

La trama se centra en Alix, una niña de doce años que habita en las áreas rurales de Colombia y resulta afectada por el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. La historia plantea el viaje de la menor tras caer bajo el control de alias ‘Conejo’, un reclutador de menores de edad. Frente a la experiencia de dolor y la hostilidad del entorno, Alix recurre a su imaginación para procesar la realidad. Alix llega el próximo 12 de noviembre llega a las salas de cine de Colombia.

¿De dónde nace la idea?

La temática principal de la película es el reclutamiento de menores de edad, en esta oportunidad se toma desde la visión de una niña de 12 años que lo cuenta en forma de ficción y fantasía.

“Desde niña estaba obsesionada con Alicia en el País de las Maravillas y cuando decidí ser cineasta y me fui del país, decidí que nunca haría una película sobre el conflicto armado ni el narcotráfico. Una vez me llamó una amiga y me dijo que conoció a una excombatiente con una historia increíble, una mujer muy inteligente con mucha creatividad que nació en una zona de Colombia muy remota donde no tenía acceso a estudiar ni a nada y la única opción que tuvo fue la guerra. Y cuando me empezó a contar encontré mi Alicia”, contó la directora en el programa Dos Puntos.

Esta historia está enfocada en cómo una niña logra ver tanta luz en medio en medio de la oscuridad y cómo ella logra salvar a sí mismo sin nadie que venga a rescatarla.

“Yo hice Alix para crear espacios de conversación, no solo para analizar lo que nos pasó, sino para evitar que siga pasando el reclutamiento infantil. Y esto no es solo algo que tiene que hacer el Gobierno, yo siento que todos los colombianos nos debemos unir para proteger a nuestros niños”, puntualizó.

Afirmó que ‘Alix’ es una película ruda, pero usa la fantasía para asimilar la rudeza y cuenta con un final esperanzador.

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