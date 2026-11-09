“Va a ser la suerte de este y de muchos”: Lucena advirtió fusión de MinDeporte ante la crisis fiscal

“Va a ser la suerte de este y de muchos”: Lucena advirtió fusión del MinDeporte por la crisis fiscal

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, el exministro del Deporte Ernesto Lucena Barrero se refirió a la propuesta del Centro Democrático de eliminar el Ministerio de Deporte para fusionarlo con las carteras de Cultura, Trabajo, Educación y Salud para dar origen a un nuevo “Ministerio de Capital Humano”.

El exministro Lucena expresó su preocupación por el rumbo de la entidad. Lamentó la eventual desaparición de la entidad que él mismo ayudó a inaugurar y reconoció el complejo panorama económico que atravesa el país.

“A mí me dolería mucho ver que el Ministerio del Deporte desapareciera, no tengo los elementos de juicio ahorita para decir cuánto existe en caja en Hacienda para poder por lo menos proponer que permaneciera vivo, pero creo que va a ser la suerte de este y de muchos que tengan que fusionarse dada la crisis fiscal”, señaló.

De acuerdo con Lucena, el gobierno De la Espriella recibió la cartera del Deporte con casi 1.3 billones, pero la gestión se afectó por los recortes, baja ejecución y la pérdida de los Juegos Panamericanos.

Sistema de antidopaje en el país

Entre las advertencias del exfuncionario, está la vulnerabilidad del sistema de antidopaje en el país. Según explicó, “un país donde no se hace control del dopaje es un deporte y es un país que seguramente se verá abocado a tener primero muchos analíticos adversos y segundo, pues no tendrá desarrollo porque, al final, hoy los grandes equipos del mundo, las grandes marcas, piden lo que se conoce como el pasaporte biológico”.

Para Lucena, este panorama se agrava al no contar con un laboratorio local activo para procesar las muestras. Recordó que en su gestión se invirtieron más de 5.000 millones de pesos para la gestión del laboratorio a manos de la Universidad Nacional; hoy las federaciones y equipos se ven obligados a enviar los análisis al exterior.

“Hoy no tenemos sino la opción de mandar esas pruebas afuera, lo que las hace muy costosas; cada prueba puede tener un valor alrededor de unos 400 o 500 dólares, si no estoy mal, y eso hace dispendioso que los equipos o que las federaciones lo hagan”, indicó.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 16:04 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: