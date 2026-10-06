Rock al Parque 2026: prográmese con las fechas, horarios y artistas del festival en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir una nueva edición de Rock al Parque, uno de los festivales musicales más importantes de la capital, que este año llega a una fecha especial: 30 años de historia reuniendo a diferentes generaciones alrededor del rock.

El festival se realizará este sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada gratuita para el público. Durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una programación que reúne 83 agrupaciones y artistas nacionales e internacionales.

El cartel incluye propuestas de diferentes géneros y estilos, desde el rock y el metal hasta el punk, ska, reggae, hardcore e indie. Entre los nombres más destacados se encuentran Mon Laferte, Apocalyptica, Serú Girán, Ministry, Editors, Stratovarius, Rata Blanca, Los Bunkers, Bándalos Chinos, Desorden Público y Aterciopelados.

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Una de las novedades de esta edición será la presencia de cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC, espacios en los que se distribuirá la programación durante las tres fechas del festival.

Para quienes planean asistir, es importante tener en cuenta que las puertas abrirán a la 1:00 de la tarde y los conciertos comenzarán a las 2:00 p. m. Por esta razón, la organización recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso y evitar congestiones.

Además de los grandes nombres internacionales, el festival contará con una importante participación de artistas nacionales, convirtiéndose nuevamente en una vitrina para las diferentes propuestas que hacen parte de la escena musical colombiana.

Rock al Parque también prepara una celebración especial por sus tres décadas. La edición de 2026 busca conectar la historia del festival con las nuevas generaciones, manteniendo su carácter gratuito y su apuesta por reunir en un mismo espacio diferentes sonidos y públicos.

Así que si quiere disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados de Bogotá, prográmese desde ya para este fin de semana y revise la programación de cada jornada para escoger los artistas que no se quiere perder.