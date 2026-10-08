Llega ’SumerChef’, concurso de comida tradicional boyacense al FICC 2026

Tunja

En el marco de la segunda semana del Festival Internacional de la Cultura Campesina y del inicio de Cosecharte se realizará ’SumerChef’, el concurso de cocina tradicional boyacense que reunirá durante este 8 y 9 de octubre a portadores de saberes culinarios de distintos municipios para compartir recetas, técnicas e historias que hacen parte de la memoria de los fogones campesinos.

La cocina será presentada no solo como alimento, sino como una expresión de los municipios. Desde Duitama llegarán Alicia Pérez Colmenares, con huatia; Elsa Colmenares Cárdenas, con el legado del cocido boyacense; María Isabel Zarabanda, con sopa de ruyas; y María Aidee Castro Cantor, con arepa liuda boyacense. También estará Ligia Fonseca Fonseca, de Paipa, con los empedrados boyacenses, y Gladys Elvira Castellanos, de Saboyá, con el fiambre campesino.

Los sabores de otros municipios estarán representados por Leidy Marcela Parra Cañón, de Buenavista, con sopa de maíz pintado y bandeja platera boyacense; Javier Oswaldo López, de Cerinza, con la arepa de la libertad; Yannet Ramírez Benavides, de Chinavita, con trucha; Taide Farid Acero Galindo, de Tunja, con chucula taifa; y Luz Marina Nossa Torres, de Sogamoso, con ‘Como en casa’.

La diversidad de la cocina boyacense también tendrá presencia con Nidiam Fiaga Cristancho, de Paya, quien presentará sopa de pan del Viernes Santo; Milton Jaime Rincón, de Mongua, con arepa liuda; y Josefina Sopitas Ancestrales, de Sogamoso, con mute de cebada y María Águeda Rodríguez, de Tuta, con el indio tutense.

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Más allá de las preparaciones, cada propuesta lleva consigo una manera particular de relacionarse con cada municipio y de conservar conocimientos que permanecen en las familias boyacenses. Es precisamente allí donde la cocina se convierte en patrimonio: en aquello que se aprende, se practica y se transmite, manteniendo vigentes sabores que identifican a Boyacá.

El encuentro tendrá como escenario Cosecharte, una feria campesina que se hace en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina que reúne a productores, artesanos, artistas y emprendedores para mostrar el talento, la creatividad y el orgullo campesino de Boyacá. La feria se convierte también en una vitrina para quienes hacen del campo su forma de vida y de trabajo, demostrando que apoyar al sector rural significa reconocer a quienes producen, crean, transforman y aportan al fortalecimiento de la economía del departamento.