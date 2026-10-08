Policía golpea finanzas de ‘Los Cobras’ con bienes y cuentas por más de $2.000 millones en Boyacá

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja, en coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), asestó un nuevo golpe a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Cobras’, esta vez mediante la afectación de su capacidad financiera.

De acuerdo con el coronel Alfonso Burbano González, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, la operación permitió materializar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.

El oficial explicó que esta actuación se suma a las recientes capturas de seis presuntos integrantes de la organización, quienes están siendo procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito, usura y concierto para delinquir.

Afectación a bienes y productos financieros

Según el comandante, dentro del inventario de bienes afectados se encuentran siete inmuebles ubicados en Boyacá y Antioquia, además de 22 productos financieros que fueron congelados como parte de las medidas adoptadas por las autoridades.

La operación también permitió la incautación de tres vehículos y seis motocicletas, elementos que, según la investigación, estarían relacionados con las actividades desarrolladas por esta estructura delincuencial.

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El coronel Burbano González destacó que el objetivo de la operación no se limita a la captura de los integrantes de la organización, sino que busca impedir que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas continúen financiando delitos.

“Este es el golpe más contundente contra esta banda. No es solo la captura de sus integrantes, sino la desarticulación total de su capacidad financiera”, señaló.

Las autoridades indicaron que continuarán las acciones contra las estructuras delincuenciales que operan en el departamento, con especial énfasis en la identificación y afectación de las economías ilícitas que permiten financiar sus actividades criminales.