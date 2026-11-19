El secretario de Hacienda de Boyacá, Juan Carlos Alfonso destacó el trabajo de la Asamblea y los recursos aprobados que superan en 11% los aprobados para 2026.

“Contarles que en la honorable Asamblea departamental fue aprobado nuestro proyecto de Ordenanza por el cual se aprobó el presupuesto para la vigencia 2.027 del departamento de Boyacá por $2.227.934.272.805 de los cuales la administración central se lleva $2.1 billones de pesos y los establecimientos públicos, Itboy, Ideboy, Indeportes y la Casa del Menor por $57.400 millones. El presupuesto de la administración central que en 2026 fue de $1.9 billones, hoy fue aprobado con una variación positiva del 11%, de los cuales los gastos de funcionamiento serán de $277.000 millones, un 13% del total de los gastos, el servicio a la deuda $80.000 millones que equivale al 4% y los gastos de inversión $1.8 billones, el 84% del total del presupuesto”.

Destacó que con estos recursos se avanzará en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del gobernador, Carlos Amaya.

“Queremos agradecer de corazón a toda la duma departamental, a nuestro diputado ponente, a todos los diputados que votaron positivo este proyecto ordenanza para que así lograra convertirse en ordenanza departamental y decirle a todos los boyacenses que desde el gobierno departamental seguimos trabajando muy fuerte para consolidarnos y para trabajar en la materialización de todos los proyectos que están contemplados en nuestro plan de desarrollo, ¡Nuestro gran plan es Boyacá!”.