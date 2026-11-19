Se tienen previstas dos concentraciones que tendrán como punto de encuentro la Plaza de Bolívar.

La Alcaldía de Tunja anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) este jueves 19 de noviembre, desde las 7:00 de la mañana, para coordinar las acciones de seguridad y acompañamiento durante las movilizaciones convocadas en la capital boyacense.

El anuncio fue realizado por el alcalde encargado de Tunja, general Óscar Antonio Moreno, quien explicó que en este dispositivo participarán las autoridades locales y nacionales, con presencia del Ministerio del Interior, la Policía, organismos de control y entidades encargadas de garantizar los derechos ciudadanos.

Según el mandatario, el PMU será el espacio desde el cual se hará seguimiento al desarrollo de las manifestaciones y se tomarán decisiones frente a cualquier situación que pueda afectar la seguridad, la convivencia y el orden público.

¨Es el lugar donde le vamos a hacer seguimiento y, obviamente, a tomar las decisiones si llegamos a tener algún evento de trascendencia aquí para la ciudad¨, explicó Moreno.

Sobre las actividades programadas, el alcalde encargado indicó que se tienen previstas dos concentraciones que tendrán como punto de encuentro la Plaza de Bolívar.

Una de ellas corresponde a una movilización que partirá desde las inmediaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y avanzará por el recorrido habitual hasta el centro de la ciudad.

La otra convocatoria corresponde a una concentración de ciudadanos que se reunirán en la Plaza de Bolívar a partir de las 9:00 de la mañana, en apoyo a una de las iniciativas convocadas para la jornada.

Frente a la duración de las manifestaciones, Moreno señaló que las autoridades tienen como referencia un horario aproximado entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Sin embargo, aclaró que cualquier situación extraordinaria será evaluada desde el puesto de mando unificado, en coordinación con los líderes de los grupos participantes.

Uno de los aspectos que genera especial atención de las autoridades es que las movilizaciones coincidirán con la sesión del Consejo Superior Universitario en la que se elegirá al nuevo rector de la UPTC para el periodo 2027-2030.

De acuerdo con el cronograma oficial de la institución, la sesión está prevista para este jueves 19 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana. Los cinco aspirantes habilitados presentarán sus propuestas ante los integrantes del Consejo Superior Universitario, antes de que se adelante la votación para designar al nuevo rector.

Los candidatos que continúan en el proceso son Luis Ángel Lara González, Luis Gabriel Márquez Díaz, Luis Bernardo Díaz Gamboa, Segundo Agustín Martínez Ovalle y John William Rosso Murillo.

Ante la coincidencia de los dos acontecimientos, el general Moreno aseguró que las autoridades tienen previsto mantener un monitoreo permanente y que estarán atentas a cualquier situación que pueda alterar el orden público, sin afectar el ejercicio de los derechos de la comunidad universitaria.

El alcalde encargado envió un mensaje a quienes participarán en las marchas y a los ciudadanos que no se vincularán a las convocatorias, insistiendo en la importancia de mantener la tolerancia y respetar los derechos de los demás.

Moreno recordó que la manifestación pública y pacífica es un derecho que debe ejercerse dentro de los parámetros legales y señaló que las autoridades estarán preparadas para intervenir si se presentan situaciones que afecten la seguridad o la convivencia.

Finalmente, manifestó que espera que Tunja mantenga su tradición de desarrollar jornadas de movilización en un ambiente de tranquilidad, respeto y cumplimiento de las normas.