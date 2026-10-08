Cotelco proyecta ocupación hotelera del 70,9 % en Boyacá durante la semana de receso

Cotelco resalta las condiciones de seguridad, conectividad y calidad del servicio para recibir a los visitantes.

Boyacá

Expectativa positiva tiene el sector hotelero de Boyacá frente a la semana de receso escolar. De acuerdo con las proyecciones de Cotelco, la ocupación podría alcanzar el 70,9 %, frente al 68,8 % registrado durante el mismo periodo del año anterior.

La directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Boyacá, Martha Lucía Corredor López, explicó que estas cifras representan un escenario positivo para el departamento y destacó la importancia de generar confianza entre los turistas.

“Estamos mandando un mensaje fuerte de positivismo a todos los turistas para que visiten las diferentes regiones. Para el caso de Boyacá, el año pasado tuvimos una ocupación del 68,8 % y se proyecta, hablando de un escenario alto, de un escenario positivo, para Boyacá en la semana de receso un 70,9 %”, señaló.

La representante gremial indicó que la proyección significaría un incremento cercano al 1,5 % y aseguró que el sector busca aportar a la recuperación de la actividad turística en diferentes territorios del país.

“Lo que quiere el gremio es invitar a los colombianos a recorrer las regiones y con eso queremos contribuir precisamente a la reactivación turística”, afirmó.

Boyacá tiene una amplia agenda

Martha Lucía Corredor López destacó que esta semana de receso coincide con una amplia programación en diferentes municipios de Boyacá, con actividades culturales, gastronómicas y turísticas.

“Este fin de semana va a ser uno de los que más tenga eventos turísticos del departamento. Está Cosecharte aquí en la capital de Boyacá, está también el Festival del Árbol en Villa de Leyva y Paipa también tiene su programación”, explicó.

Agregó que municipios como Moniquirá también tendrán actividades especiales para recibir a los visitantes.

“Todos los municipios en esta semana de receso tienen bastantes actividades. Ventaquemada va a tener un movimiento cultural y gastronómico también bien interesante”, indicó.

Corredor López insistió en que la invitación es a aprovechar los días de descanso para conocer destinos diferentes y recorrer el departamento.

“La idea de Cotelco es invitar a todos los turistas a aprovechar esta semana de receso, a conocer los nuevos destinos, a conocer los nuevos lugares y disfrutar”, manifestó.

La dirigente resaltó además los atractivos de Boyacá como destino turístico.

“Aquí en Boyacá tenemos una gastronomía, una cultura y unos paisajes espectaculares, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro territorio”, sostuvo.

Seguridad y conectividad

La directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Boyacá también señaló que el sector hotelero trabaja de manera articulada con las autoridades para fortalecer las condiciones que permitan recibir a los turistas.

“Tenemos un compromiso grande de trabajar articuladamente con las regiones, con los gobiernos, para hablar de todo el tema de seguridad. Por ejemplo, Boyacá es muy seguro”, aseguró.

También mencionó los esfuerzos relacionados con movilidad y conectividad, así como el compromiso del sector hotelero de mantener estándares adecuados en la prestación del servicio.

“También se está trabajando hablando de todos los temas de movilidad y conectividad. De verdad que es un compromiso bien grande que tenemos. Igualmente, el sector hotelero de brindar una calidad, de brindar unos estándares de calidad altos”, puntualizó.