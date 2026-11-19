La marcha avanzará desde el Parque Laguito por toda la carrera 12 hasta encontrar la calle 11.

La Alcaldía de Sogamoso tiene listo un dispositivo especial de seguridad y prevención para acompañar las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre, en el marco del paro nacional. Las autoridades esperan la participación de aproximadamente 800 docentes y no descartan que estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se sumen a la jornada.

El secretario de Seguridad de Sogamoso, Ángelo Naranjo, confirmó que la administración municipal realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad el pasado martes, con participación de la Policía Nacional, el Ejército, el GAULA, el CTI, la Personería Municipal y otras instituciones, para coordinar las medidas de prevención y garantizar los derechos de quienes participen en las manifestaciones.

Según el funcionario, hasta el momento la Secretaría de Seguridad recibió formalmente la comunicación de una movilización, programada para iniciar a las 8:30 de la mañana en el Parque Laguito.

La marcha avanzará desde el Parque Laguito por toda la carrera 12 hasta encontrar la calle 11. Posteriormente, continuará por esta vía hasta llegar al sector de Río Chiquito, en la entrada de Sogamoso.

Para este recorrido se dispuso el acompañamiento del Instituto de Tránsito y Transporte, con el propósito de regular la circulación vehicular y reducir las afectaciones a la movilidad durante el paso de los manifestantes.

Naranjo explicó que, de acuerdo con la información entregada por FECODE y Sindimaestros, se proyecta la participación de alrededor de 800 maestros. Además, existe la posibilidad de que estudiantes de la UPTC se vinculen a la movilización, aunque su participación dependerá del desarrollo de la jornada.

Una de las medidas anunciadas por la Secretaría de Seguridad es la activación de una alerta amarilla de carácter preventivo, con el propósito de garantizar la capacidad de respuesta de las instituciones ante cualquier eventualidad.

El dispositivo contempla la presencia de gestores de convivencia, quienes tendrán la tarea de mantener canales de diálogo con los líderes de la movilización y realizar acompañamiento preventivo.

Asimismo, se dispuso la articulación con la Unidad de Gestión del Riesgo, los organismos de socorro y los servicios de ambulancias, para atender oportunamente cualquier situación que pueda presentarse durante las concentraciones.

El secretario de Seguridad señaló que las autoridades también contemplaron la coincidencia de las marchas con la elección del nuevo rector de la UPTC. Sin embargo, manifestó que esperan que ambos acontecimientos se desarrollen sin interferencias y que las movilizaciones se mantengan dentro de un ambiente pacífico.

En Boyacá, Sogamoso hace parte de los municipios que tendrán movilizaciones durante esta jornada, junto con Tunja, Duitama, Chiquinquirá, Cubará, Soatá, Chiscas y Puerto Boyacá.

Finalmente, Ángelo Naranjo hizo un llamado a los participantes y a la comunidad en general para mantener la tolerancia, respetar los derechos de los demás y permitir que las manifestaciones se desarrollen de manera tranquila.

La administración municipal aseguró que mantendrá el acompañamiento institucional durante la jornada, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de los habitantes de Sogamoso.