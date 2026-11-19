La denuncia por presuntas prácticas para ahuyentar y maltratar aves silvestres en el Lago de Tota sigue generando preocupación entre las organizaciones ambientales y habitantes de la cuenca. Aunque Corpoboyacá adelanta una investigación, la visita técnica realizada a las instalaciones de Piscitota S.A. no permitió establecer afectaciones a la fauna y se concentró principalmente en la revisión de documentos, protocolos e informes suministrados por la empresa.

La controversia surgió tras la circulación de videos, fotografías y audios aportados por fundaciones defensoras del ecosistema, en los que, según los denunciantes, se evidenciaría el uso de dispositivos detonadores y caucheras contra las aves que frecuentan las jaulas flotantes de cultivo de trucha.

Gustavo Adolfo Ortega Gómez, profesional de apoyo del área de Quejas de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, confirmó que el martes 17 de noviembre se realizó una inspección en Piscitota para verificar las denuncias y conocer las explicaciones de la compañía.

Durante la visita, la empresa de vigilancia reconoció que utilizaba un artefacto artesanal elaborado con tubos de PVC para generar ruido y ahuyentar las aves. Según la información entregada por la compañía de seguridad, el dispositivo no era un arma de fuego, no utilizaba munición ni contenía material explosivo.

Por su parte, la administración de Piscitota manifestó que esta práctica fue una decisión del personal de vigilancia, que no había sido autorizada por la empresa ni hacía parte de sus protocolos de manejo ambiental y de interacción con la fauna silvestre.

¿Qué verificó Corpoboyacá frente a las denuncias?

Uno de los aspectos que genera cuestionamientos es el alcance de la inspección realizada por la autoridad ambiental. Durante la entrevista, Ortega explicó que en el momento de la visita no encontraron aves muertas o lesionadas y que la verificación incluyó los soportes, protocolos e informes presentados por Piscitota.

Sin embargo, las fundaciones denunciantes sostienen que cuentan con registros audiovisuales y fotográficos que evidenciarían presuntas agresiones contra las aves mediante el uso de caucheras. Por eso, reclaman que estas pruebas sean examinadas y contrastadas dentro de la investigación.

Frente a este cuestionamiento, el funcionario indicó que los hechos continúan bajo investigación y que la corporación debe individualizar a las personas que habrían realizado estas acciones y establecer las circunstancias en las que ocurrieron.

Hasta el momento, Corpoboyacá no ha confirmado que se hayan producido daños a la fauna del lago ni ha presentado una evaluación concluyente sobre posibles afectaciones al hábitat de las aves.

Durante la entrevista, el funcionario explicó que el uso de dispositivos sonoros puede generar impactos en la calidad de vida de las aves, especialmente por las características ecológicas del Lago de Tota y sus zonas de juncales, que constituyen espacios de refugio y hábitat para diferentes especies.

No obstante, la corporación no estableció durante esta visita la existencia ni la magnitud de una afectación ambiental. Tampoco se informó sobre una evaluación específica de las posibles alteraciones en el comportamiento de las aves como consecuencia de las prácticas.