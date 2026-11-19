Gobernación de Boyacá reiteró su llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica

Las autoridades de Boyacá tienen listo un dispositivo de coordinación institucional para acompañar las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre en el departamento. La jornada tendrá como principales escenarios a Tunja, Duitama y Sogamoso, ciudades en las que se esperan concentraciones desde las primeras horas de la mañana.

Así lo confirmó la secretaria de gobierno y acción comunal de Boyacá, María Alejandra Pico, quien explicó que el martes se realizó un Consejo de Seguridad Departamental con la participación del Ejército Nacional, la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras instituciones.

Según las estimaciones presentadas durante el encuentro, en Tunja se espera la participación de entre 1.000 y 1.200 personas. La movilización comenzará aproximadamente entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y tendrá como destino la Plaza de Bolívar.

En Duitama, las autoridades proyectan la asistencia de alrededor de 300 personas, mientras que en Sogamoso se calcula una convocatoria cercana a los 400 participantes. En ambos municipios también se prevé que las actividades comiencen entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana.

La secretaria de gobierno señaló que: ¨la administración departamental trabaja de manera articulada con las alcaldías municipales, que también adelantaron sus respectivos consejos de seguridad, para establecer los mecanismos de acompañamiento y atención durante las manifestaciones¨.

La estrategia contempla acciones de diálogo, prevención y coordinación operativa con las autoridades, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y evitar situaciones que puedan afectar la convivencia, el orden público y la movilidad.

Pico hizo énfasis en la importancia de proteger tanto a quienes participen en las marchas como a los ciudadanos que no harán parte de las convocatorias, especialmente frente a posibles afectaciones en las vías y en las actividades cotidianas de los municipios.

En este contexto, la Gobernación de Boyacá reiteró su llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, con respeto por las autoridades, los bienes públicos y privados y los derechos de todos los ciudadanos.

Finalmente, María Alejandra Pico destacó que Boyacá ha sido referente en el desarrollo de jornadas de movilización pacífica e invitó a mantener ese comportamiento durante la jornada de este jueves.