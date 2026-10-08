Barranquilla, nominada a dos premios internacionales de turismo

Gran Malecón del Río en Barranquilla / Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla vuelve a estar entre las ciudades que compiten por un reconocimiento en los World Travel Awards 2026, considerados los “Óscar del turismo”. La capital del Atlántico fue nominada en dos categorías: Destino de Ciudad Cultural Líder del Mundo y Destino Líder de Festivales y Eventos del Mundo.

La votación estará abierta hasta el 30 de octubre, por lo que la Alcaldía invitó a los ciudadanos a respaldar a la ciudad en ambas categorías.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró las nominaciones a través de su cuenta de X y destacó algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

“¡Barranquilla vuelve a brillar en los Óscar del turismo mundial! Qué orgullo estar nuevamente nominados a los World Travel Awards 2026. Estamos compitiendo en dos categorías: Destino de Ciudad Cultural Líder del Mundo y Destino Líder de Festivales y Eventos del Mundo. Y es que esta ciudad tiene de todo para enamorar. El Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho, el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, los Callejones de El Prado, el Malecón de Rebolo, el Carnaval, la cultura, la gastronomía y muchos más. Ahora necesitamos el apoyo de todos los barranquilleros. Voten por Barranquilla en ambas categorías hasta el 30 de octubre en: https://www.worldtravelawards.com/register”, señaló Char.

Una ciudad que busca consolidarse como destino turístico

La nominación representa un nuevo reconocimiento a la apuesta de Barranquilla por fortalecer su oferta turística y proyectarse como un destino internacional.

El Carnaval, las tradiciones, la gastronomía, los escenarios naturales y la transformación de distintos espacios urbanos hacen parte de la oferta con la que la ciudad busca posicionarse ante visitantes nacionales e internacionales.

La invitación a los ciudadanos es a ingresar al portal de los World Travel Awards, registrarse y votar por Barranquilla en las dos categorías en las que fue nominada.

Cuatro reconocimientos en ediciones anteriores

La ciudad ya cuenta con experiencia en estos premios. En anteriores ediciones de los World Travel Awards, Barranquilla ha sido reconocida en cuatro oportunidades en categorías de Suramérica.

Entre los galardones obtenidos se encuentran los de Destino Líder de Festivales y Eventos de Suramérica y Destino de Ciudad Cultural Líder de Suramérica.

Ahora, la ciudad busca dar un nuevo paso al competir en las categorías de alcance mundial.

Infraestructura y sostenibilidad, parte de la apuesta turística

La estrategia de promoción turística de Barranquilla también está acompañada por proyectos de infraestructura, recuperación urbana y sostenibilidad.

Recientemente, la ciudad obtuvo la certificación LEED for Cities Gold, reconocimiento que, según la Alcaldía, la convierte en la primera ciudad de Sudamérica en alcanzar esta certificación.

La distinción reconoce aspectos relacionados con sostenibilidad, espacio público, recuperación ambiental, movilidad, resiliencia e inversión, componentes que hacen parte de la transformación urbana de la ciudad.

A estos reconocimientos se suman distinciones como el Certificado de Excelencia de Tripadvisor, Travelers’ Choice, The Best of the Best, el reconocimiento como Destino Turístico Sostenible, los Architecture & Design Awards, el Premio Karl Brunner de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo y el Premio Nacional de Arquitectura.

Barranquilla también ha sido reconocida como Mejor Destino Creativo del Mundo en los Creative Tourism Awards y ha recibido el Caribbean Creative Tourism Awards de Transcultura UNESCO, además de figurar entre los 10 destinos más accesibles de Colombia.

Con las nuevas nominaciones a los World Travel Awards, la ciudad busca ampliar su presencia en el escenario turístico internacional y convertir sus atractivos culturales, naturales y urbanos en una mayor oferta para visitantes.