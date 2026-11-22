La empresa Air-e Intervenida anunció que continuará este lunes 23 de noviembre con los trabajos de construcción del nuevo circuito Caracolí 7, una infraestructura que busca fortalecer el suministro de energía en el municipio de Galapa.

De acuerdo con la compañía, el proyecto permitirá ofrecer un mayor respaldo eléctrico a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esta población del área metropolitana de Barranquilla.

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Para avanzar en la instalación de las redes eléctricas, será necesario suspender el servicio entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en diferentes sectores de Galapa.

La interrupción comprenderá las calles 3 a la 20, entre las carreras 12A y 21A, así como la trocha Galapa-Soledad, la vía a Galapa, fincas Gerlein, Hacienda Río Verde, Finca Arranca, EDS Texaco, Estación de Policía, Triple A Galapa, Las Petronitas, Paz del Río, Villa Génesis, Villa Sábita, Casa Grande y Alpes de Sevilla.

También estarán incluidos los sectores de Monte Sión, El Diamante, El Rubí, Sitionuevo, La Sierra, Las Guaduas, Las Palmas, Los Cachacos, Villa Alba, Techo Rojo, René, Santa Rita, Villa Auri y Betania.

Otros trabajos de Air-e en el Atlántico

La empresa también anunció intervenciones en otros municipios del departamento. En Repelón se realizará el cambio de elementos eléctricos en zonas urbanas y rurales, incluida la vía a Villa Rosa, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En Sabanalarga se cambiará un poste en el sector de las calles 17 y 19 con las carreras 1 y 1A. Estos trabajos se desarrollarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En Barranquilla, las labores estarán concentradas en los barrios La Esmeralda, donde se configurará una caja concentradora en la carrera 14 con calle 74B, y Los Olivos, donde se adecuarán redes eléctricas en las calles 108 a la 109E, entre las carreras 13A y 25B. En este último sector, la interrupción está programada entre las 8:13 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Trabajos de ISA Energía

Por su parte, ISA Energía ejecutará trabajos en circuitos asociados a la subestación Juan Mina, que requerirán la suspensión del suministro eléctrico entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los trabajos afectarán a usuarios de la vía a Juan Mina (carrera 38), desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 9, así como de Villas de San Pablo, Palmeras del Caribe III y Ciudadela de Paz.

También estarán incluidos sectores de la vía Juan Mina-Tubará, las fincas El Salao, Carrizal, La Lucha, Villa Mayo, Ana Lucía, Las Babilleras y El Cacique, además del Parque Industrial Zilog, Procar, Asear, Tecniamsa, Renovoy y bodegas del corredor Algodón-Tubará.

En Galapa, la intervención de ISA Energía comprenderá zonas urbanas y rurales de Las Petronitas, Alpes de Sevilla, La Esperanza y La Candelaria. También se verán involucrados los corredores viales de La Cordialidad, Galapa-Barranquilla, Juan Mina-Galapa y La Prosperidad.

La programación incluye, además, los sectores Monte Sión, El Rubí, Villa Alba, Los Cachacos, Las Margaritas, El Porvenir, Santa Rita, La Esperanza, La Carmiña, Cara de Vaca, Techo Rojo, Sitionuevo, La Sierra y el Parque Jumi Solar.