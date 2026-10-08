Baq Tour tendrá recorrido especial durante festivo del 10 al 12 de octubre: horarios y precio

Barranquilla se prepara para recibir a más de 48.000 visitantes durante este puente festivo, con una oferta que incluye gastronomía, cultura y diferentes atractivos turísticos.

Como parte de esta agenda, del 9 al 12 de octubre, Baq Tour ofrecerá un recorrido especial que incorporará una parada adicional en el Complejo Cultural de la Antigua Aduana.

Recorrido incluirá parada en la Aduana

En este punto, los usuarios podrán descender del bus y realizar un recorrido guiado para conocer parte de la historia y el patrimonio cultural de Barranquilla.

El recorrido también mantendrá sus paradas habituales en el Museo a Cielo Abierto, la Ventana de Campeones y la estatua de Shakira, en el Gran Malecón.

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Horarios y valor

Baq Tour tendrá tres horarios de salida: 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m.

El valor del recorrido especial será de $15.000 por persona. La manilla podrá adquirirse en la taquilla ubicada en el punto de abordaje de Baq Tour, en el Gran Malecón, sector Puerta de Oro.

Los pagos podrán realizarse en efectivo, transferencia, datáfono o con Tarjeta Transmetro. La taquilla estará habilitada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Barranquilla y Transmetro buscan promover espacios para que propios y visitantes recorran la ciudad, conozcan su historia y disfruten de su oferta cultural y turística