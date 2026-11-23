Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan, de 41, fueron reportadas como desaparecidas.

El caso por la desaparición de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda y Kelly Johana Acosta Restrepo, quienes completan más de 15 días sin que se conozca su paradero, tiene una nueva arista que ahora es analizada por investigadores del CTI de la Fiscalía.

La investigación busca establecer si existe alguna relación entre la desaparición de las dos mujeres, ocurrida el pasado 6 de noviembre en Barranquilla, y el homicidio de Jesús Edgardo Cepeda Moreno, de 46 años, asesinado a tiros el jueves 19 de noviembre en el barrio Nueva Colombia, en el suroccidente de la ciudad.

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Se conoció que Cepeda Moreno era conocido por familiares de las dos mujeres que son buscadas. Un informe pericial señala que el hombre, quien se desempeñaba en labores de mantenimiento de aires acondicionados, habría prestado un servicio de transporte a familiares de Sanjuan y Acosta para facilitar la presentación de la denuncia por su desaparición.

Para los investigadores, esta circunstancia podría resultar relevante para determinar si el homicidio tiene algún vínculo con las indagaciones que se adelantan para esclarecer qué ocurrió con las dos mujeres.

Lo que se sabe del homicidio

Cepeda Moreno fue atacado cuando se disponía a realizar un trabajo de mantenimiento de un aire acondicionado en una vivienda del barrio Nueva Colombia. Había llegado al lugar acompañado de su hijo, después de recibir varias llamadas para solicitar el servicio.

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Según la información recopilada por las autoridades, cuando descendió del vehículo fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban a pie y quienes le dispararon.

Tras el ataque, los agresores escaparon. El hijo de la víctima intentó auxiliarlo y lo trasladó hasta el PASO La Manga, donde los médicos confirmaron su muerte. Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias y los responsables del crimen.

¿Qué relación tendría con las desaparecidas?

Sonia Sanjuan y Kelly Acosta desaparecieron el viernes 6 de noviembre después de haber estado en la repostería Margarita Saieh de Jassir, ubicada en la calle 85 con carrera 53, en el norte de Barranquilla.

Posteriormente se desplazaron en una camioneta Toyota TXL blanca hacia el sector de Barrio Abajo. Las autoridades manejan la hipótesis de que las mujeres habían sido citadas en ese sector por un asunto relacionado con un préstamo de dinero.

En el marco de la investigación, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Engels Joaquín Bujato Salas y Royman Alexander Bujato Romero, señalados por los delitos de desaparición forzada y hurto calificado y agravado.

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Según los investigadores, los hombres habrían participado en el traslado de la camioneta, a la que presuntamente le retiraron el dispositivo GPS antes de llevarla hacia Soledad. El vehículo fue posteriormente localizado por el Gaula de la Policía en un parqueadero del barrio Costa Hermosa.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha establecido el móvil de la desaparición ni se ha confirmado que el homicidio de Cepeda Moreno esté relacionado con el caso.

La principal línea mencionada en las investigaciones apunta a un posible conflicto alrededor de un préstamo de dinero. Incluso, las autoridades buscan establecer la responsabilidad de otras personas que podrían estar relacionadas con esa situación.

Mientras tanto, los organismos de investigación mantienen las labores para determinar qué ocurrió con Sonia Sanjuan y Kelly Acosta y establecer si el asesinato ocurrido en Nueva Colombia aporta nuevos elementos para esclarecer su desaparición.