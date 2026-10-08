El 31 de octubre podría terminar misión de verificación de ONU al acuerdo de paz

6AM W de Caracol Radio conoció que la Misión de Verificación de la ONU al acuerdo de paz en Colombia podría terminar el 31 de octubre si se solicita y aprueba el retiro de verificación de tierras en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se debe recordar que desde el 2025 la Misión de Verificación se concentra esencialmente en dos puntos: el seguimiento a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y el componente de tierras.

Es así que, eliminar el punto de verificación de tierras dejaría casi sin objeto a la Misión de Verificación de ONU.

Fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron a Caracol Radio que el asunto sobre el futuro de la Misión de Verificación de la ONU se está manejando de forma confidencial y al más alto nivel del Gobierno, pues aún no se determina sí en la nueva resolución sobre el asunto se debe sustraer únicamente el componente de verificación al capítulo relacionado con la reforma agraria o si se propone el final de la Misión de Verificación.

¿Quién haría la solicitud de retiro de los puntos ante la ONU?

Una de las opciones es que sea el gobierno de Estados Unidos el que solicite el retiro de la verificación de tierras de la misión de la ONU en Colombia.

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