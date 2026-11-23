La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe rechazó el nuevo incremento en las tarifas de energía de Air-e Intervenida, que para noviembre llegó a los $1.012 por kilovatio hora (kWh), frente a los $936,39 que se cobraban en octubre. La organización calificó el aumento como excesivo y advirtió que representa un golpe para los bolsillos de más de cinco millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

A través de un comunicado fechado este 23 de noviembre, la organización señaló que el incremento mensual fue del 8,1%, al que se suma el aumento superior al 7% registrado el mes anterior. Según sus cálculos, en dos meses el alza supera el 15%, una variación que, a su juicio, equivale a más del doble de la inflación registrada durante todo el año.

Cuestionan cobros adicionales en la tarifa

La Liga, cuyo coordinador es Norman Alarcón, también cuestionó los porcentajes adicionales que se aplican a los usuarios dependiendo de su condición de consumo. De acuerdo con el documento, los estratos 1, 2 y 3 tienen incrementos del 30%; los estratos 4, 5 y 6, del 50 %, mientras que para el comercio y las mipymes el aumento alcanza el70 %.

La organización advirtió que este panorama podría agravarse por factores climáticos y energéticos, entre ellos el fenómeno de El Niño y la dependencia del país de las importaciones de gas para el abastecimiento nacional.

Otro de los factores señalados como responsables del incremento son las restricciones en generación, cuyo costo pasó de $70 a $151 por kilovatio hora. Según la Liga, estas restricciones están relacionadas con la falta de entrada en operación de proyectos de generación de energía y son trasladadas a los usuarios, pese a que, según sostiene, anteriormente eran asumidas por las empresas.

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Asimismo, cuestionó el incumplimiento de las medidas judiciales relacionadas con la eliminación de la sobretasa del 20% en la comercialización de energía que se cobra en la región Caribe. Sobre este punto, el documento señala que este concepto representa más de $50 por kilovatio hora.

Finalmente, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional adopte correctivos frente a los incrementos y abra espacios de concertación con los sectores de la región para encontrar soluciones a la problemática tarifaria.

La organización advirtió que la situación se está convirtiendo en una crisis crónica y pidió medidas que permitan aliviar el impacto de las tarifas de energía sobre los hogares y el sector productivo del Caribe colombiano.