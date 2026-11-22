Buen comportamiento de los hinchas, el balance de seguridad tras la final

La Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana entregaron un balance positivo de seguridad y convivencia tras el partido entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, disputado este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el marco de la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

Las autoridades destacaron el comportamiento de los aficionados, así como el despliegue operativo dispuesto para acompañar la jornada deportiva y las actividades que se desarrollaron en diferentes sectores de la ciudad.

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La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Sandra Liliana Rodríguez, señaló que la jornada transcurrió con tranquilidad y seguridad, producto de la coordinación entre las diferentes instituciones.

El dispositivo comenzó desde el miércoles con la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se articularon las acciones de seguridad, prevención y atención.

“Una fiesta que se vivió con alegría, pero sobre todo con tranquilidad y en seguridad. Los invitamos a seguir disfrutando del deporte”, señaló la comandante.

Para el operativo fueron destinados más de 2.500 uniformados de diferentes especialidades, quienes realizaron labores de vigilancia, prevención, control y acompañamiento en corredores viales, hoteles, zonas turísticas, puntos de concentración de hinchas y alrededores del estadio.

El dispositivo también contó con el apoyo del helicóptero Halcón y drones de vigilancia para fortalecer el monitoreo desde el aire y facilitar la coordinación de las unidades desplegadas en tierra.

Las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad en distintos puntos de Barranquilla, debido a que continúan las celebraciones de los aficionados.

Los principales puntos de concentración se encuentran en el Gran Malecón y la Calle 84, donde las autoridades mantienen el acompañamiento para garantizar la convivencia y la seguridad durante el cierre de la jornada.