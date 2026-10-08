Aumentaron los reclamos por cobros adicionales en recibos de energía en el Caribe

Los nuevos recibos de energía que comenzaron a llegar a usuarios de la Costa Caribe incorporan cobros adicionales asociados al comportamiento del consumo, una situación que ya genera preocupación entre los hogares que han recibido las facturas.

Usuarios consultados por Caracol Radio manifestaron su inconformidad por el incremento y cuestionaron que estos cobros aparezcan mientras, según su interpretación, todavía debería existir un periodo de adaptación al nuevo esquema de ahorro de energía.

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“El recibo vino un poco más caro se suponía que tendría que ser así desde el 31 de octubre no se entiende por qué desde ya vienen esos recibos un poco más elevado desde el habitual que de por sí ya es un problema que tenemos aquí en la costa caribe”, dijo un usuario.

La controversia se concentra precisamente en la forma y el momento en que comenzaron a aplicarse los cobros adicionales, mientras usuarios y autoridades locales reclaman claridad sobre las condiciones del programa.

800 mil usuarios mantuvieron su comportamiento de consumo

Frente a este panorama, Air-e Intervenida aseguró que cerca de 800 mil usuarios lograron mantener o mejorar su comportamiento de consumo durante septiembre, pese a las altas temperaturas registradas en la región.

Según la empresa, el resultado hace parte del seguimiento al programa nacional de ahorro de energía establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con apoyo del Gobierno nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía.

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De acuerdo con las cifras entregadas por Air-e, alrededor de 396 mil usuarios consumieron por debajo de su meta individual y obtuvieron beneficios, mientras que cerca de 258 mil superaron el umbral establecido e incrementaron su consumo durante el periodo analizado.

Para Ramiro Castilla Andrade, agente Especial de Air-e Intervenida, los resultados muestran que todavía existe margen para fortalecer las prácticas de ahorro.

“Estos resultados son una señal positiva porque demuestran que, aun en medio de altas temperaturas, es posible optimizar el consumo de energía. El reto es que estas buenas prácticas se conviertan en hábitos permanentes y que todos contribuyamos al uso responsable del servicio”, señaló Castilla Andrade.

¿Cuándo se genera el cobro adicional?

Air-e explicó que el programa establece una meta individual de consumo para cada usuario.

Cuando el consumo se encuentra por debajo del 90 % de esa meta, el usuario puede acceder a un incentivo al finalizar el programa, de acuerdo con las condiciones establecidas por la CREG.

Entre el 90 % y el 110 %, el usuario permanece en una franja neutral. En ese escenario, según Air-e, no se genera incentivo ni cobro adicional relacionado con el programa.

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El cobro adicional puede aparecer cuando el consumo supera el 110 % de la meta individual. La empresa aclara que el valor no se calcula sobre toda la energía consumida, sino únicamente sobre los kilovatios hora que excedan el umbral establecido.

Para facilitar el seguimiento, Air-e habilitó además un portal en el que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira pueden consultar su meta individual diaria de consumo.

Personería cuestiona el periodo pedagógico

La explicación de la empresa contrasta con la posición de la Personería Distrital de Barranquilla, que cuestionó la manera en que se habría implementado el periodo pedagógico del programa.

En un comunicado, la entidad sostuvo que para miles de usuarios ese periodo de adaptación no habría cumplido el propósito establecido en la regulación.

La Personería señala que la Resolución CREG 101 126 de 2026 estableció el inicio del programa para el 1 de septiembre de 2026 y contempló un primer ciclo de lectura de carácter pedagógico, sin cobros exigibles, con el propósito de que los usuarios conocieran su meta y pudieran modificar sus hábitos antes de la aplicación de cobros.

Sin embargo, según la Personería, el problema se presenta con usuarios cuyos ciclos de lectura terminaron durante los primeros días de septiembre.

“A los usuarios cuyo ciclo de lectura cerró en los primeros días de septiembre, el periodo “pedagógico” le correspondió a un ciclo consumido casi en su totalidad en agosto, antes de que el programa existiera y sin conocer su meta”, señaló la entidad.

La Personería agrega que, cuando esos usuarios recibieron la información sobre su meta, ya había comenzado el ciclo en el que podían generarse cobros adicionales.

“Para ellos, el periodo pedagógico fue solo un papel”, afirmó la entidad.

Reclamos por el impacto en los hogares

La Personería también aseguró que ha recibido cientos de reclamos de ciudadanos por los cobros adicionales, entre ellos usuarios de estratos 1 y 2.

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La entidad sostiene que algunos hogares no habrían contado con suficiente tiempo para adaptarse al nuevo esquema y advierte sobre el impacto económico que estos cobros pueden representar.

Además, cuestiona que las mismas reglas se apliquen a regiones con condiciones climáticas diferentes.

En particular, la Personería sostiene que en el Caribe el uso de ventiladores y aires acondicionados está relacionado con las altas temperaturas y que, por las condiciones de la región, estos equipos hacen parte de las necesidades cotidianas de los hogares.

Las solicitudes a las autoridades

Ante la controversia, la Personería Distrital de Barranquilla pidió a la CREG revisar el programa y tener en cuenta las diferencias climáticas y sociales entre las regiones del país.

También solicitó que el periodo pedagógico corresponda al primer ciclo de lectura completo posterior al inicio del programa.

A Air-e le pidió abstenerse de cobrar a los usuarios que, según la entidad, resultaron afectados por esta situación y refacturar o devolver los valores que ya hayan sido cobrados.

Asimismo, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilar la aplicación del programa y la información entregada a los usuarios.

Mientras avanza la controversia, la Personería invitó a los ciudadanos que consideren que fueron afectados a presentar sus reclamaciones ante Air-e y acudir a esa entidad para recibir acompañamiento.