“Barranquilla es Moda”: la ciudad le apuesta al turismo de romance e industria de los eventos

Barranquilla es Moda llega este año con una apuesta que busca fortalecer el turismo de romance y generar nuevas oportunidades económicas para las empresas y proveedores de la ciudad.

La programación, que se desarrolla del 7 al 31 de octubre, comenzó con la participación de una marca barranquillera en París y continuará con actividades de moda, artesanía y negocios enfocadas también en la industria de las bodas.

Para Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla, la estrategia busca conectar la industria de la moda con un sector que tiene potencial para generar mayores ingresos en la ciudad.

“Para nosotros como Alcaldía de Barranquilla es muy importante promover mayores ingresos y generar mayores oportunidades para todas las empresas y para todos los proveedores de la ciudad. Por eso pensamos en fortalecer este sector, esta industria tan importante que es la industria de turismo de romance”, explicó Certain.

Una agenda con proyección internacional

La agenda inició en París, donde la Alcaldía acompañó a Waimari, marca barranquillera con más de 10 años de presencia en el mercado internacional, durante un showroom en la capital francesa.

Según Certain, la experiencia permitió conocer cómo una empresa de Barranquilla puede llegar a mercados internacionales.

“Estuvimos con ellos acompañándolos, viendo cómo funcionaban, cómo eran sus proveedores, cómo una marca de Barranquilla llegaba a vender a más de 25 países”, señaló.

Ahora, la ciudad prepara la Galería de la Moda, que estará disponible del 7 al 31 de octubre en el Gran Malecón del Río, donde se mostrará la oferta de proveedores y empresas vinculadas al turismo de romance y la industria de las bodas.

61 mujeres tejen en homenaje a Barranquilla

La programación también tendrá un componente cultural con Barrio Abajo Tejido, una iniciativa desarrollada durante tres meses por 61 mujeres del Club de Tejedoras de Barranquilla.

La obra será presentada este viernes 9 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en Barrio Abajo, como un homenaje a la ciudad.

La funcionaria destacó que este proyecto hace parte de un proceso que viene desarrollándose desde hace más de dos años y medio y que actualmente reúne a cerca de 1.800 mujeres de las cinco localidades de Barranquilla.

“Realmente es una obra de arte, un homenaje a la ciudad de Barranquilla que hicieron estas mujeres”, destacó Madeleine Certain.

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Moda, pasarelas y turismo de romance

La agenda continuará el 14 de octubre con una celebración de la moda que reunirá a diferentes diseñadores. Posteriormente, el 22 y 23 de octubre, se desarrollarán pasarelas y una Wedding Gala en el Pabellón de Cristal.

Entre las marcas participantes estarán Waimari, AIM y Víctor, mientras que el cierre estará a cargo de Baobab, marca que presentó su propuesta en la Ópera de París.

Con esta programación, Barranquilla es Moda busca fortalecer la conexión entre moda, turismo y negocios, y mostrar ante propios y visitantes la oferta que tiene la ciudad para la industria de bodas y eventos.