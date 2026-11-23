La violencia volvió a golpear a un establecimiento comercial de Barranquilla durante el fin de semana. En esta ocasión, el blanco fue una sede de la cadena Olímpica, ubicada en el barrio Chiquinquirá, donde se escucharon varios disparos en medio de un nuevo atentado. La situación no dejó personas heridas y, de manera preliminar, se conoció sobre la captura de dos personas.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta que también fue inmovilizada por las autoridades. Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer sus posibles motivaciones.

Tercer ataque contra la misma cadena

El establecimiento afectado pertenece a la cadena de supermercados Olímpica, que en las últimas semanas ha sido escenario de varios episodios violentos en Barranquilla y su área metropolitana. La preocupación aumentó luego de los hechos registrados el 9 de noviembre en el barrio Rebolo, donde fue atacada a tiros la cajera Gellis Yulieth Rambo Martínez, de 34 años. La trabajadora permaneció varios días bajo atención médica, pero falleció el 14 de noviembre debido a la gravedad de las heridas.

Otro de los casos ocurrió el 18 de noviembre en una sede ubicada en el barrio Las Nieves. Allí perdieron la vida el vigilante Nilson Padilla Peinado y la trabajadora Gisela Rosales, de 46 años, quienes fueron alcanzados por disparos durante el atentado. Estos hechos dejaron un saldo de tres trabajadores fallecidos y profundizaron la preocupación por la seguridad en los establecimientos comerciales.

La cadena anunció ha venido trabajando de manera conjunta con la Policía Metropolitana de Barranquilla y otras autoridades para revisar las condiciones de seguridad y adoptar medidas que permitan proteger a empleados y clientes.