Alerta por riesgo sanitario en cementerio de Hibácharo, Atlántico, tras desbordamiento de arroyo

Una alerta por riesgo sanitario se registra en el corregimiento de Hibácharo, jurisdicción de Piojó, debido al desbordamiento del arroyo Agua e’ Monte, cuyo cauce atraviesa el cementerio de esta población.

De acuerdo con la denuncia de Francisco de la Torre, líder comunitario de Hibácharo, el arroyo perdió su cauce natural y comenzó a ingresar al camposanto, provocando acumulación de agua y barro y afectando las tumbas.

Comunidad pide intervención

El líder comunitario advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra actualmente el cementerio y pidió que se adopten medidas para evitar que la situación continúe agravándose.

“Si esta problemática continúa, hay habitantes que podrían perder sus viviendas y también estaría en riesgo la vía principal. En el caso del cementerio, algunos habitantes me han manifestado que el arroyo ya comenzó a abrir las tumbas. Cuando uno ingresa al camposanto, prácticamente tiene que caminar entre el barro. Por donde ahora está pasando el cauce del arroyo se están formando huecos de hasta un metro de profundidad. Es una situación muy preocupante, porque las personas que deberían estar descansando en paz ahora están quedando expuestas al agua y al barro”, explicó.

La comunidad presentó un derecho de petición ante la administración municipal de Piojó para solicitar una intervención urgente en el sector.

Además de la afectación al cementerio, los habitantes denuncian que el desbordamiento del arroyo también estaría generando afectaciones en algunas viviendas de Hibácharo.